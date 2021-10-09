الصين تندد بتصريحات لرئيس وزراء أستراليا السابق عن تايوان وتصفها بـ”المجنونة” 

هاجمت السفارة الصينية لدى كانبرا، السبت، رئيس وزراء أستراليا السابق توني أبوت، متهمة إياه بأنه سياسي "مثير للشفقة"، بعد أن ندد بالضغط الصيني على تايوان خلال زيارته للجزيرة.

وقالت في بيان مقتضب على موقعها الالكتروني: "توني أبوت سياسي فاشل ومثير للشفقة.. أداؤه البغيض والمجنون في تايوان كشف تماما عن توجهاته المقيتة المناهضة للصين، وهذا لن يؤدي إلا إلى تشويه سمعته أكثر".

وزار أبوت بصفة شخصية الأسبوع الماضي تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، واجتمع برئيستها تساي إينغ-وين، وقال في منتدى أمني، إن "الصين ربما تشن هجوما مباغتا مع تباطؤ اقتصادها وتداعي ماليتها".

وجاءت زيارة أبوت بعد قيام الطائرات الحربية الصينية بعمليات اختراق واسعة لمنطقة الدفاع الجوي لتايوان على مدى 4 أيام بدءا من الأول من أكتوبر الجاري.

وليس لأستراليا، مثل معظم دول العالم، علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تنضم إلى حليفتها الولايات المتحدة في التعبير عن القلق تجاه الضغط الصيني وخاصة العسكري.