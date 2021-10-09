gfoportal.unrwa.org رابط تسجيل طلبات جديدة في وكالة الغوث والتشغيل للفلسطينيين “وكالة الأنوروا” والتي أعلنت رابطها الرسمي للتسجيلات الجديدة لبيانات المستخدمين وإضافة أفراد على بطاقات التموين الخاصة بصرف السلع التموينية للأسر الفلسطينية والتي يجب أن يتم إضافة البيانات في وقت محدد على الرابط التي تقوم الوكالة بتخصيصه.

“ببطاقة التسجيل” gfoportal.unrwa.org رابط تسجيل طلبات جديدة على كروت تموين الأنوروا

حيث تقوم العديد من الهيئات والمؤسسات في قطاع غزه وفي الضفة الغربية بتقديم الدعم المادي والإنساني وتشغيل اللاجئين أيضا في ظل الظروف التي يعاني منها القطاع، حيث تقوم الهيئات الإغاثية بالاتفاق ع الصليب الأحمر الدولي بتوفير المستلزمات الطبية للمستشفيات وتوفير لقاحات فيروس كرونا في ظل الوضع الوبائي المتفشي بين سكان القطاع، وتقوم الهيئات الإنسانية بالاشتراك مع وزارة العمل في القطاع بتوفير أعداد من الفرص التشغيلية في ظل أعداد البطالة المرتفعة بين سكان القطاع.

تشغيل العاطلين وصرف المحصصات التموينية

تقوم العديد من الهيئات الدولية بتوفير فرص للعمل لسكان القطاع، حيث تقوم الهيئة بدراسة حالة السكان جيدا لبيان نسب الطاقة البشرية العاملة بين السكان وأيضا أعداد الحالات الإنسانية والاسر الفقيرة، ويتم إتاحة مخصصات تموينية غذائية تصرف لتلك الاسر بشكل شهري، على أن تقوم الاسر بالقطاع بالتسجيل في رابط الوكالة وتحديث البيانات باستمرار، كما يكون هنالك موعد محدد لتسجيل وإضافة أفراد على البطاقات التموينية.

تسجيل طلب بأسماء جديدة للحصول على البطاقة.

يتم أيضا إضافة حالات الزواج أو الطلاق.

يقوم المواطنين أيضا بإضافة حالات الوفاة.

يتم تسجيل ميلاد أبناء جدد.

تعديل بيانات العائلة على بطاقات التموين.

حالات الإضافة على البطاقات التموينيةخدمات وكالة الأنوروا unrwa

تقوم الوكالة بتوفير الوظائف للاجئين الفلسطينيين وتقوم أيضا بتوفير البطاقات لصرف السلع الأساسية للحياة ويتم من خلالها توفير السلع الاستراتيجية الهامة من لقاحات فيروس كرونا والمعقمات اللازمة في ظل تفشي الفيروس بأعداد كبيرة، كما تتحضر الوكالة لتفعيل رابط خص للمستخدمين يمكنهم من خلاله الدخول مباشرة على سجلاتهم، وتحميل الوثائق الخاصة بالعائلات منذ 40 عام.

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