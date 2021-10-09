رابط تسجيل منصة مدرستي دخول madrasati الطالب بمايكروسوفت وزارة التعليم 1443

ننشر رابط تسجيل منصة مدرستي دخول madrasati الطالب بحساب مايكروسوفت لتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية من حساب الطالب أو الطالبة أو الكادر التعليمي، كما تتيح المنصة منصة مدرستي لأولياء الأمور إمكانية الدخول لتسجيل الأبناء ومتابعة تقدمهم الدراسي واستخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي أيقونة التقويم عن طريق تعبئة بيانات نظام نور المركزي لولي الأمر.

وقد أضافت وزارة التعليم عام أيقونة منصة روضتي لطلاب مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد في منصة مدرستي الصفحة الرئيسية 1443، حيث يمكن الدخول إلى روضتي من خلال الدخول أولاً إلى منصة مدرستي ثم النقر على منصة روضتي وتسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت التعليمي، ومن خلال ثقفني نوفر رابط دخول منصة مدرستي للتعليم عن بُعد، بالإضافة إلى طريقة التسجيل في منصة مدرستي جديد 1443 لمن يرغب في تسجيل طالب أو ولي أمر.

رابط تسجيل منصة مدرستي دخول madrasati للطالب

أطلقت وزارة التعليم عام منصة مدرستي للتعليم عن بُعد تماشياً مع الرؤية الحكيمة للمملكة 2030، ومع الأوضاع الجارية في الوقت الحالي جراء انتشار فيروس كورونا من أجل المحافظة على كافة منسوبي العملية التعليمية، بالإضافة إلى العمل على تحقيق الأهداف التعليمية للمناهج والمقررات لكافة المراحل التعليمية بمدارس التعليم العام.وقد أثبتت المنصة منصة مدرستي نجاحها على مدار العام الدراسي الماضي.

ويتم إعادة ضبط كلمة المرور في منصة مدرستي عند نسيانها أو ظهورها على أنها كلمة مرور خاطئة من خلال الضغط على خيار “نسيت كلمة المرور” وإدخال البريد الإلكتروني، ثم إكمال الخطوات للحصول على كلمة المرور الجديدة، أو من خلال التواصل المباشر مع قائد المدرسة لاستعادة كلمة مرور منصة مدرستي التعليمية، أو عن طريق التواصل مع الدعم الفني لمنصة مدرستي للحصول على رقم سري جديد.

كما يتم إظهار بيانات المدرسة للطلاب والطالبات من خلال التواصل مع مدير المدرسة للتأكد من إعدادات وبيانات الطالب في المدرسة أو الجدول الدراسي، ولكي تتم عملية تسجيل دخول منصة مدرستي من خلال رابط تسجيل منصة مدرستي دخول madrasati وتفادي تسجيل الخروج من منصة مدرستي بشكل مفاجئ، فيجب إلغاء إعدادات التسجيل التلقائي عن طريق ضبط إعدادات المتصفح جوجل كروم، ومن يرغب في الحصول على رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول الرسمي، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط دخول منصة مدرستي الرسمي (schools.madrasati.sa).

طريقة التسجيل في منصة مدرستي وزارة التعليم madrasati

يمكنكم تسجيل حساباً جديداً للطالب المستجد في الصف الأول الابتدائي أو لطفل في مرحلة رياض الأطفال أو لولي أمر جديد من خلال الدخول إلى منصة مدرستي، ثم النقر على أيقونة العودة إلى المدارس، والنقر على أيقونة تسجيل جديد ثم تعبئة البيانات الأساسية التي تتمثل في رقم السجل المدني أو الإقامة للطالب، ورقم الجوال لولي الأمر المسجل في نظام نور المركزي.

وبعد ذلك يتم النقر على “تحقق”، وسوف يرسل النظام كود التحقق على الجوال، قم بإدخال كود التحقق ثم إرسال، وسيتم استلام بيانات تسجيل دخول منصة مدرستي للطالب برسالة نصية، ومن يرغب في الإطلاع على خطوات تسجيل جديد في منصة مدرستي، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

رابط تسجيل منصة مدرستي دخول madrasati للاختبارات المركزية

يمكنكم الحصول على رابط تسجيل دخول منصة مدرستي للطالب 1443 السعودية لدخول حساب الطالب الشخصي من خلال اتباع رابط تسجيل منصة مدرستي دخول madrasati المباشر، ثم تعبئة بيانات حساب مايكروسوفت، أو دخول ولي الأمر على المنصة التعليمية لتسجيل حساب لطالب جديد، كما يمكنكم الدخول إلى نظام الاختبارات المركزية من خلال اتباع رابط منصة مدرستي اختبارات المباشر المرفق بالتالي:

رابط منصة مدرستي للاختبارات المباشر (ekhtibar.moe.gov.sa).

استرجاع بيانات منصة مدرستي من توكلنا

في ظل البحث عن إجابة تساؤل ما هي آلية الحصول على اسم المستخدم في منصة مدرستي للتعليم عن بعد؟ وهنا نوضح طريقة الدخول إلى المنصة منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية، حيث يتم الحصول على اسم المستخدم عن طريق الدخول أولاً إلى موقع توكلنا الإلكتروني أو تطبيق توكلنا، ثم تسجيل الحساب الخاص بك في توكلنا.

وبعد الدخول على حسابك قم بالنقر على “بيانات منصة مدرستي” من أيقونة خدمات التعليم، وذلك لمن لديهم حساباً على المنصة وفقدوا بيانات مدرستي، ويمكنكم الإطلاع على خطوات استرجاع بيانات تسجيل الدخول منصة مدرستي من خلال الفيديو التالي:

وسوف يتم عرض اسم المستخدم الخاص بك أو أسماء المستخدمين الآخرين التابعين لك، وللدخول إلى بوابة مدرستي قم بالنقر على أيقونة “إرسال كلمة المرور”، وستصلك رسالة نصية تتضمن كلمة المرور الخاصة بالمستخدم المختار، وبعد ذلك قم بالدخول إلى المنصة ثم قم بالخطوات الموضحة بالمقال، وتختلف خطوات تسجيل حساب جديد للطالب وولي الأمر في منصة مدرستي عن الخطوات السابقة.

عودة الدراسة عبر منصة مدرستي للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال 1443

أوضحت وزارة التعليم النموذج التشغيلي الخاص باستئناف الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي للتعليم عن بعد وعبر منصة روضتي للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1443هـ، ويتكون النموذج من النقاط التالية:

حضور جميع الطلاب والطالبات عبر منصة مدرستي ابتدائي ومنصة روضتي رياض الأطفال في الفترة المسائية من الساعة (3:30 حتى 7:00م). الحضور لجميع معلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال سوف يكون عن بُعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي حتى تاريخ 30 أكتوبر 2021 أو الوصول إلى الحصانة المجتمعية المطلوبة (70%). استمرار رفع التكليفات اليومية والأسبوعية على منصة مدرستي السعودية من جانب المعلم أو المعلمة. حضور الطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل دخول منصة مدرستي أو أولياء الأمور يوماً في الأسبوع إلى المدرسة للحصول على التكليفات ومتابعة التقدم الدراسي. الحضور للمعلم يوماً في الأسبوع للمدرسة من أجل متابعة الطلاب الذين لم يتمكنوا من دخول المنصة منصة مدرستي 1443، وتقوم اللجنة التنفيذية بمكتب التعليم بتحديد آليات الحضور للمعلم أو المعلمة. رفع حضور الطلاب ودرجاتهم على منصة مدرستي التعليمية، وعبر نظام نور بصورة يومية.

طريقة استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي

تتيح منصة مدرستي لولي الأمر إمكانية استخراج نتائج الطلاب أو إشعارات الفترات من خلال الدخول إلى حساب ولي الأمر في المنصة باتباع رابط تسجيل منصة مدرستي دخول madrasati الرسمي، ثم النقر على أيقونة “التقويم” من القائمة الرئيسية > إشعارات الفترة الثالثة > سيتم التحويل إلى بيانات الطالب.

في نهاية الصفحة تجد الملفات قم بالنقر عليها لتنزيلها على الجهاز الخاص بك > قم بفتح الملف المنزل على جهازك، وسيتضمن إشعارات الفصل الدراسي الثاني، قم بالبحث عن شهادة ابنك من الشهادات الموجودة بالملف، ويمكنكم التعرف على خطوات استخراج نتيجة طالب من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

ومن يرغب في التعرف على طريقة حل الواجبات المنزلية أو الواجبات المدرسية عبر منصة مدرستي التعليمية، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني، كما يمكنكم الحصول على استمارة الفحص الطبي للطلاب المستجدين، ورابط نظام نور التعليمي المركزي لولي الأمر أو الطالب من خلال اتباع الرابط المرفق.

تعديل البيانات في منصة مدرستي للطالب 1443

يتم تعديل البيانات الشخصية في منصة مدرستي التعليمية عن طريق اتباع رابط تسجيل منصة مدرستي دخول madrasati من حساب قائد المدرسة، ثم النقر على السهم الموجود أسفل اسم القائد المستخدم بالأعلى على يمين الشاشة، ثم النقر على تعديل بياناتي، وسوف تتمكن من تعديل بيانات التواصل والصورة الشخصية.

وهذه البيانات تتمثل في (رقم الهوية الوطنية – الاسم الأول – اسم الأب – اسم الجد – اسم العائلة – البريد الإلكتروني – رقم الجوال – نوع الجنس سواء كان ذكراً أم أنثى – حساب الفصول الافتراضية اسم المستخدم + كلمة المرور).

وتعتبر هذه البيانات هي سجل تواصل التعليم الموحدة، ويجب الحرص على تدوين البيانات الصحيحة من أجل ضمان التواصل الفعال بينك وبين كافة منسوبي المدرسة التابعة لك، والحصول على مستجدات نظام منصة مدرستي التعليمية.

إجابات أهم الأسئلة حول منصة مدرستي للطالب 1443

هل تشتمل منصة مدرستي التعليمية على الطلاب من ذوي الإعاقة؟ نعم يتم تقديم الخدمات التعليمية عن طريق منصة مدرستي لكافة الطلاب والطالبات بجميع أنواع التعليم المختلفة، ويمكن للمعلم استخدام الأدوات التعليمية المتوفرة على المنصة من أجل تكييفها بما يضمن رحلة تعليمية تتناسب مع الطلاب وفق الاحتياجات الخاصة بهم.

هل تشتمل منصة مدرستي التعليمية على الروضات والتمهيدي بالمملكة؟ لا تشتمل منصة مدرستي على مرحلة الروضة والتمهيدي، ومن يرغب في الحصول على الدروس التعليمية يمكنه ذلك من خلال استخدام الروضة الافتراضية.

كيف تظهر تنبيهات منصة مدرستي الخاصة بي للعلم بوجود درساً افتراضياً أو اختباراً أو أي أمر أخر في المنصة؟ يتم العلم بوجود إشعارات وتنبيهات في مدرستي عن طريق أيقونة “التنبيهات” على المنصة التعليمية.

وتتيح منصة مدرستي 1443 التعليمية إمكانية تعديل بيانات المستخدم الشخصية من خلال الدخول إلى منصة مدرستي باتباع رابط تسجيل منصة مدرستي دخول madrasati الرسمي المرفق، ومن القائمة الرئيسية بإمكانك الوصول إلى صفحة تعديل البيانات أو رقم الجوال أو البريد الإلكتروني والبيانات الخاصة بالاسم ورقم الهوية بالرجوع إلى قائد المدرسة، وسيتم الرجوع إلى الخدمات التعليمية.

رابط تسجيل منصة مدرستي دخول الطالب madrasati العام الدراسي الجديد 1443

بدأ العام الدراسي الجديد 1443 اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ التاسع والعشرون من شهر أغسطس لعام 2021م الموافق لتاريخ الثالث والعشرون من شهر محرم لعام 1443هـ، وقد أكدت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية على أن الدراسة الحضورية تكون لطلاب التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني والمرحلتين المتوسطة والثانوية الحاصلين على جرعتين من اللقاح.

وسيتم تطبيق مناهج وخطط دراسية جديدة خلال ثلاثة فصول دراسية، بالإضافة إلى تطبيق السنة الأولى المشتركة للثانوية، ومن يرغب في التعرف على طريقة تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي التعليمية، يمكنه ذلك من خلال المقال، كما يمكنكم الحصول على رابط تسجيل منصة مدرستي دخول madrasati الرسمي أيضاً لدخول الملف الشخصي أو الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي للتعليم عن بعد.

منصة مدرستي وزارة التعليم

وفقاً للخطة التشغيلية الصادرة عن وزارة التعليم عام بشأن العام الدراسي 1443هـ، فقد تم التوجيه لتهيئة العودة لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وطلاب الصف الأول المتوسط للفئة العمرية الأقل من 12 عاماً اعتباراً من تاريخ 25 ربيع الأول 1443هـ الموافق لتاريخ 30 أكتوبر 2021م، وذلك لتيسير إدماجهم مع زملائهم الذين بدأوا رحلتهم التعليمية بشكل حضوري في المدارس.

ووفقاً لخطة التقويم الدراسي الجديد 1443 الصادرة عن الوزارة، فمن المقرر أن يحصل الطلاب والطالبات على أول إجازة نهاية أسبوع مطولة منذ بداية العام الدراسي الجاري يومي الأحد والاثنين بتاريخ الحادي عشر والثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1443هـ الموافق لتاريخ السابع عشر والثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري.