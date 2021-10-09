موعد مباراة مصر وليبيا الإياب 11\10\2021 والقنوات المجانية الناقلة وترتيب المجموعة

موعد مباراة مصر وليبيا الإياب، ازداد البحث بصورة مكثفة عن موعد مباراة مصر القادمة ضد ليبيا، والمقرر لها الإثنين الموافق 11\10\2021، حيث يستضيف ملعب بنغازي أحداث اللقاء الهام والمنتظر بين المنتخبين، لحساب الجولة الرابعة من منافسات السادسة في بطولة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، مباراة فض الاشتباك والانفراد بالصدارة، المنافسة في هذه المجموعة تنحصر بشكل كبير بين المنتخبين، لذلك هي مباراة هامة وفاصلة في تحديد المتأهل عن هذه المجموعة.

يدخل منتخب الفراعنة المباراة برغبة قوية في العودة من ليبيا بالثلاث نقاط، كما يسعى كارلوس كيروش إلى الانفراد بصدارة المجموعة، وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز على منتخب ليبيا في مباراة الذهاب بهدف دون رد ليحتل صدارة المجموعة، حيث يحتل منتخب الفراعنة المركز الأول برصيد 7 نقاط من ثلاث مواجهات، فقد استطاع منتخب مصر الفوز في جولتين وتعادل في مباراة واحدة، وكان نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح قد شارك في مباراة الذهاب في برج العرب.

في المقابل يسعى المنتخب الليبي لحسم اللقاء لصالحة وانتزاع الثلاث نقاط، واستعادة صدارة المجموعة من جديد، حيث يدخل منتخب ليبيا المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 6 نقاط جمعهم من ثلاث مباريات، استطاع تحقيق الانتصار في مبارتين وتجرع كأس الهزيمة في مباراة واحدة، لذلك هي مباراة هامة للمنتخبين قد تحسم بشكل كبير اسم المتأهل عن هذه المجموعة، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة وحماسية من قبل المنتخبين الشقيقين.

موعد مباراة مصر وليبيا

يحتضن ملعب بنغازي أحداث لقاء مصر ضد ليبيا القادمة، والمقرر لها الاثنين الموافق 11\10\2021، لحساب الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

23:00:- الحادية عشرة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة للمباراة

سيتم نقل مباراة مصر وليبيا عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على اليوتيوب، ويقوم الاتحاد الدولي فيفا بنقل جميع مباريات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم من خلال قناة FIFA TV Youtube.

المباراة ليبيا – مصر البطولة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 الموعد والتوقيت الاثنين 11 أكتوبر – التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا ومصر الملعب ملعب بنغازي القنوات الناقلة FIFA TV Youtube

بطاقة مباراة مصر وليبيا الإياب