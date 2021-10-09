أخبار اليمن : شهيد و3 جرحى بنيران سعودي في منبه بصعدة

شهيد و3 جرحى بنيران سعودي في منبه بصعدة
استشهد وأصيب 4 مواطنين اليوم بنيران الجيش السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني أن قوات حرس الحدود السعودي واصلت استهداف أبناء منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية بالأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين أحدهم في حالة خطيرة.
وتتعرض المديريات الحدودية في محافظة صعدة بشكل يومي منذُ سبعة أعوام لقصف صاروخي ومدفعي سعودي ما يؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين، بالإضافة إلى خسائر في منازل وممتلكات المواطنين.
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