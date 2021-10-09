مستشار النمسا يقدم استقالته على خلفية قضية فساد

جدة - نرمين السيد - وقال "كورتس"، فى تصريح صحفى اليوم السبت، إن وزير الخارجية النمساوى ألكسندر شالينبرج سوف يتولى مهام منصبه مؤقتا. ومن المقرر أن يعقد البرلمان النمساوى جلسة طارئة يوم الثلاثاء، للتصويت على سحب الثقة من الحكومة.

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