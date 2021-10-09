تمويل سيارات تويوتا الراجحي وآلية التقديم الجديدة 2021

تمويل سيارات تويوتا الراجحي هي أحد أقوى العروض التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي السعودي، فقد قام البنك بالإعلان عن عروض الراجحي للسيارات 2021 ومن بينها عروض تويوتا تقسيط بسعر الكاش وذلك من خلال الاعتماد على العديد من المميزات والخصائص الذي جعلت منه أفضل حل تمويلي على الإطلاق، لذلك سنتعرف على عروض تمويل السيارات من بنك الراجحي ومميزات عروض سيارات تويوتا.

تمويل سيارات تويوتا الراجحي

هناك أكثر من عرض للسيارات يوفرها بنك الراجحي من بينها عروض تمويل سيارة تويوتا الجديدة وذلك من خلال مجموعة من الحلول، من بينها:

يمكن الحصول على السيارة بدون الحاجة إلى سداد قيمة الدفعة الأولى وبهامش ربح 0%.

بالإضافة إلى ذلك لن تكون بحاجة إلى سداد قيمة الرسوم الإدارية، كما أن الأقساط الشهرية قيمتها بسيطة.

يمكن سداد قيمة التمويل في فترة تصل إلى خمس سنوات، والدفعة الأخيرة قيمتها تبلغ 40% وغيرها من المميزات.

تأجير سيارة بتحويل الراتبطريقة التقديم على عروض سيارات الراجحي

وهناك العديد من الطرق التي يمكن اللجوء إليها حتى يتم الحصول على عروض التمويل لسيارات تويوتا من بنك الراجحي من بينها التواصل الهاتفي على الرقم المتاح للعملاء في المملكة العربية السعودية، وهو 8001241222 بالإضافة إلى الآلية الإلكترونية التي قدمها البنك للعملاء وهي كالتالي:

الدخول إلى موقع بنك الراجحي واختيار عروض تمويل سيارة تويوتا.

ثم النقر على التقديم عبر الموقع.

ينبغي إدخال المعلومات الشخصية التي تخص العميل، مثل الاسم والجنسية والجنس والعمر.

وبعد الانتهاء ينبغي إدخال البيانات التي يمكن التواصل من خلالها، وعقب تلك الخطوة نقوم بإدخال معلومات الراتب.

يتعين قبل إرسال الطلب أن يتم مراجعة البيانات بشكل دقيق، وبعدها يتم النقر على تقديم حتى يتم إرسال الطلب إلى البنك.

والجدير بالذكر أن البنك أشار إلى أن العروض سارية حتى نفاذ الكمية ففي حال الدخول ولم تتمكن من تقديم طلبك، فهذا يُعني أن الكمية قد نفذت بالفعل، ويمكن الحصول على مجموعة أخرى من العروض التي تخص تمويل وتقسيط السيارات من بنك الراجحي والتي يتم الإعلان عنها من خلال موقع البنك الإلكتروني الرسمي.