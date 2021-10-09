مواعيد معرض الكتاب 2021 في السعودية أكبر حدث ثقافي بالرياض..  فعاليات الختام

مواعيد معرض الكتاب 2021 في السعودية مستمر البحث عنها خاصة أن المعرض بدأ منذ الأول من شهر أكتوبر 2021 بمشاركة من أبرز الكتاب والمفكرين والنقاد السعوديين والعرب والعالميين، كما يشمل معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 ورش عمل في مختلف مجالات الإبنداع الثقافي والتنوير، وكان من المعتاد إقامة معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 في مارس الماضي، لكن تم تأجيله لتداعيات فيروس كورونا، ومع تحسن البلاد وقلة عدد الإصابات في المملكة العربية السعودية وتخطى مرحلة الخطر للوباء، قررت وزارة الثقافة السعودية، إقامة معرض الكتاب 2022 في الفترة من 1-10 أكتوبر 2021 وبالتالى يحضر الكثيرون فعاليات ختام معرض الكتاب 2021 في السعودية وسط تغطية حية وشاملة من مختلف وسائل الإعلام.

مواعيد معرض الكتاب 2021 في السعودية

يواصل معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 بفعاليته باستقبال الزائرين من الساعة 4 عصراً حتى العاشرة مساءً. ويستمر المعرض يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً. ماعدا يوم الجمعة من الساعة الرابعة عصرا إلى الساعة العاشرة مساءً.

معرض الرياض الدولي للكتاب

جاء شعار معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 تحت عنوان “وجهة جديد، وفصل جديد”، وتكون فيه جمهورية العراق الشقيقة بوصفها “ضيف الشرف” وسط برنامج احتفائي يقدم فيه نخبة من المثقفين والفنانين العراقيين ندوات وأمسيات ثقافية.

الموقع الرسمي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2021

أتاحت المملكة العربية السعودية موقعًا رسميًا لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2021 عبر الإنترنت، يمكن زيارته ومعرفة الفعاليات فور الدخول على رابط معرض الكتاب 2021 في السعودية

معرض الكتاب 2021 في السعودية

يتلف الكثيرون حول الحدث الأبرز ثقافيًا في المملكة، لاسيما أن تلك الدورة من المعرض هى الأولي من نوعها التى تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت إشراف وزارة الثقافة، على أن يضم أكثر من 1000 دار نشر محلية وعربية ودولة من 28 دولة، ويتابع فعاليات معرض الكتاب المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بمختلف مدنها، والأسر تصطحب طلابها لتثقيفهم قبل بداية العام الدراسي الجديد في السعودية.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بمواعيد معرض الكتاب 2021 في السعودية أكبر حدث ثقافي بالرياض.. فعاليات الختام متوقع حدوثها قريبا.