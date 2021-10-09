تدمير وكر لإرهابيي في العراق
أعلنت القوات العراقية عن تدمير وكر لتنظيم (داعش) الإرهابي جنوب خانقين بمحافظة ديالى شرق البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن خلية الإعلام الأمني العراقي قولها في بيان إنه بإشراف قيادة العمليات المشتركة لطائرات اف16 العراقية تم توجيه ضربة جوية استهدفت خلالها وكراً لتنظيم (داعش) الإرهابي بداخله عدد من العناصر الإجرامية في وادي الثلاب جنوب قضاء خانقين.
وأوضح البيان أن الضربة أسفرت عن تدمير الوكر ومقتل من بداخله.
وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول إرهابيي (داعش) في مختلف مناطق البلاد.
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