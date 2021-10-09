الولايات المتحدة تنشر القبة الحديدية فى قاعدتها الأمامية فى المحيط الهادئ

جدة - نرمين السيد - وأكدت قيادة الدفاعات الجوية والصاروخية فى الجيش الـ94 ضمن القوات المسلحة الأمريكية فى بيان لها عن نشر هذه المنظومة فى قاعدة "أندرسن" الجوية فى غوام التى تعد قاعدة أمامية للولايات المتحدة فى منطقة المحيطية الهادئ والهندى، ضمن إطار "انتشار تجريبى مؤقت".

وأوضح البيان أن هذا الانتشار يأتى وفقا لقانون مخصصات الدفاع الوطنى الأمريكى للسنة المالية الـ2019 الذى قضى بنشر "القبة الحديدية" فى مسرح عمليات فى موعد أقصاه أواخر 2021، مؤكدا أن جنودا ومعدات سينقلون إلى الجزيرة من تكساس بهدف صيانة المنظومة الدفاعية واختبار قدراتها ومواصلة تدريب العسكريين وتحسين القدرات على انتشار الدفاعات الجوية.

وأشار البيان إلى غياب الخطط حتى الآن لإجراء رماى بالرصاص الحى خلال فترة انتشار "القبة الحديدية" فى غوام.

وكانت الولايات المتحدة قد اقتنت من إسرائيل بطاريتين من "القبة الحديدية"، غير أنها تواجه صعوبات ملموسة فى جهودها الرامية إلى دمجهما فى منظومة القيادة والتحكم الخاصة بالجيش الأمريكى.

ويأتى ذلك فى وقت يعتقد الكثيرون من المراقبين أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تنقل تركيزها من الشرق الأوسط إلى منطقة المحيطين الهادئ والهندى ومواجهة الصين كأكبر تحد خارجى.