إجراءات مشددة عشية الانتخابات.. العراق يغلق المطارات والمنافذ البرية

وبحسب "سكاى نيوز"، أكدت وزارة الداخلية، مساء اليوم، عدم وجود أي حظر للتجوال داخل المحافظات يوم غد.
ودخل العراق، السبت، مرحلة الصمت الانتخابي قبل يوم من الانتخابات التشريعية، وبعد انتهاء مرحلة التصويت الخاص التي شهدت مشاركات جيدة.
وشهدت البلاد، الجمعة، مرحلة التصويت الخاص حيث شاركت القوات الأمنية بمختلف فروعها باستثناء الحشد الشعبى وذلك قبل بدء التصويت العام، الأحد.
كما شارك نزلاء السجون والنازحين في عملية التصويت لاختيار برلمان جديد، بعد حل البرلمان السابق نفسه فى 7 أكتوبر الجارى.
ويبلغ العدد الكلي للمرشحين للانتخابات العامة العراقية أكثر من 3200 مرشح، بينهم 951 مرشحة، يتنافسون على 329 مقعدا برلمانيا، هي مجموع مقاعد مجلس النواب العراقى.
وثمة أكثر من 24 مليون من سكان العراق مؤهلون للتصويت فى الانتخابات التشريعية.
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