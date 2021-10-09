جدة - نرمين السيد - قال وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان، إن حكومة المملكة المتحدة لم تدفع الأموال التى وعدت بها بموجب اتفاقها للتعامل مع قضية المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزى.





وأضاف وزير الداخلية الفرنسى، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم السبت، أنه على بريطانيا "تقليل جاذبيتها الاقتصادية" للمهاجرين. وقال "جيرالد" إنه حتى الآن، ليس هناك يورور واحد دفعته الحكومة البريطانية بعد الاتفاقية - أكثر أو أقل- التى تفاوضنا عليها مع وزيرة الداخلية البريطانية بريتى باتيل. وتابع "جيرالد" إلى أنه نجحنا إلى حد كبير فى الحد من الضغط الناجم عن الهجرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توتر جديد بين فرنسا وبريطانيا بسبب المهاجرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.