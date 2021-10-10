عاجل:- سعر البنزين فى السعودية لشهر اكتوبر 2021 لمعرفة سعر بنزين 91 وبنزين 95 من aramco

سعر البنزين فى السعودية لشهر اكتوبر، ينتظر العديد من المواطنين الإعلان عن سعر البنزين فى السعودية لشهر اكتوبر، والذي من المفترض أن يتم الإعلان عنه رسميا مساء يوم الغد الموافق 10 أكتوبر، حيث ينتظر ملايين المواطنين والمقيمين في المملكة لحظة الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين حتى يستعدوا لتطبيقها في كافة محطات البنزين في المملكة، لذلك يستمر البحث بشكل كبير عن هذه الأسعار، لكي يتم التعرف عليها قبل بداية تطبيقها رسمياً في كافة أنحاء البلاد، ويتم تغيير هذه الأسعار بشكل شهري منتظم، حيث يتم وضع الخطة الجديدة لهذه الأسعار، والإعلان عنها رسميا في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وإليكم تفاصيل هذا الأمر في السطور التالية.

سعر البنزين فى السعودية لشهر اكتوبر

ينتظر ملايين المواطنين والمقيمين بالمملكة الإعلان عن سعر البنزين فى السعودية لشهر اكتوبر الجاري، حيث يتم إلى الآن تطبيق الأسعار الخاصة بشهر سبتمبر الماضي، وهذا حتى يوم الإعلان رسميا عن الخطة الجديدة لأسعار البنزين والخاصة بالشهر الجاري، ويقوم العديد من الأفراد بالبحث عن اسعار النفط الجديدة في المملكة حتى يستعدوا لتطبيقها، حيث أنهم يرغبون في معرفة هل تعرضت هذه الأسعار إلى الزيادة أم أنها قد تعرضت إلى النقصان، حيث تتعرض تلك الاسعار كل شهر إلى التغيير سواء بالزيادة أو النقصان حتى لو كان ذلك بشكل طفيف، ونوضح لكم الآن الاسعار الحالية للنفط ومشتقاته في الفقرة التالية، تابعوا معنا.

سعر البنزين اليوم في السعودية

نستعرض معكم الآن سعر البنزين الحالي في المملكة العربية السعودية، والذي يتم تطبيقه الآن في جميع أنحاء المملكة، حيث أن الأسعار الحالية كالتالي ..

بلغ سعر اللتر من بنزين 91 في المملكة نحو 2.18 ريال.

وصل سعر اللتر من بنزين 95 اليوم في السعودية إلى 2.33 ريال سعودي.

بلغ سعر اللتر من الغار الطبيعي اليوم في المملكة نحو 0.75 ريال.

وصل سعر لتر الديزل اليوم إلى 0.52 ريال.

نقدم لكم اعزائي خطة أسعار النفط الجديدة فور الإعلان عنها مباشرة، وذلك بعد نشر شركة أرامكو البيان الرسمي الجديد والذي تقوم بنشره كل شهر ميلادي جديد.