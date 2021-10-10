متى عودة طلاب الابتدائي والروضة للمدرسة 1443.. والفئات المستثناة من التعليم الحضوري

متى عودة طلاب الابتدائي والروضة للمدرسة 1443 تساؤل يردده أولياء الأمور وسط حالة من التشتت والخوف لاستمرار فيروس كورونا لأقرب من عامين في مختلف دول العالم، لكن المملكة العربية السعودية أكدت على عودة الطلاب للمدارس 1443 مع استمرار الإجراءات الاحترازية، لحماية الطلاب، ولكن مازال المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية لديهم حالة من الجدل حول إمكانية تأجيل الدراسة ويرددون متى عودة طلاب الابتدائي والروضة للمدرسة 1443 حتى أعلنت وزارة التعليم السعودية رسميًا موعدة عودة الدراسة محددة الفئات المستثناة من التعليم الحضوري.

متى عودة الطلاب الابتدائي والروضة للتعليم الحضوري

أجابت وزارة التعليم السعودية على تساؤل متى عودة طلاب الابتدائي والروضة للمدرسة 1443 بالعام الدراسي الجديد، مؤكدة أنه يوم السبت 30 أكتوبر لعام 2021 الموافق الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1443 ، على أن يتم عودة الطلاب للمدارس في مراحل الصفوف الابتدائية ورياض الأطفال، وطلاب المرحلة المتوسطة الأقل من 12 عامًا جاء بعد متابعة دراسية لجان متعاونة من هيئة الصحة العامة وقاية، ووزارة الصحة ووزارة التعليم لضمان صحة الطلاب.

عودة طلاب الابتدائي والروضة للمدارس 1443

بعد التنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم السعودية، تقررا عودة طلاب الابتدائي والروضة للمدارس 1443 نهاية شهر أكتوبر الجاري، على أن يتم تطبيق نظام التعليم المدمج وهو الذي يجمع بين التعليم عن بعد عبر المنصات الإلكترونية الذي أثبت فعاليته ونجاحه والتعليم الحضوري في المدارس لضمان انتظام المنظومة التعليمية خلال العام الدراسي الجديد 1443 في السعودية.

الفئات المستثناة من التعليم الحضوري

حددت وزارة التعليم السعودية الفئات المستثناة من التعليم الحضوري في مختلف الصفوف الدراسية كالمرحة الابتدائية والمتوسطة والسنوية لتجنب انتشار فيروس كورونا بين الطلاب ومنع الإضرار بالمنظومة التعليمية على أن يتم منع الفئات التالية:

من يعانون من أحد الأمراض المناعية.

من خضعوا لجراحات زراعة الأعضاء.

من يعانون من الأمراض المزمنة.

بذلك يكون قد اتضح كل ما يخص متى عودة طلاب الابتدائي والروضة للمدرسة 1443 وسط فيروس كورونا الذي لم يتعافى العالم منه بعد ولكن يتم مكافحته بالإجراءات الاحترازية واللقاحات للفئات المختلفة.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بمتى عودة طلاب الابتدائي والروضة للمدرسة 1443