هدف قاتل يحافظ على آمال أسكتلندا في التأهل لكأس العالم

أحرز سكوت ماكتوميناي هدفا في الوقت بدل الضائع لتعوض أسكتلندا تأخرها مرتين وتفوز 3-2 على إسرائيل وتحافظ على آمالها في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 1998.
وبعد الفوز المثير في استاد هامبدن بارك واقتناص النقاط الثلاث، عززت أسكتلندا موقعها في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن إسرائيل ثالثة الترتيب، قبل آخر ثلاث جولات لكل فريق.
وتتصدر الدنمرك المجموعة السادسة بسجل مثالي بعدما فازت بمبارياتها الست في التصفيات، لتملك 18 نقطة.
وسجل ماكتوميناي هدف الانتصار بعد ركلة ركنية نفذها جون ماكجين.
وتقدمت إسرائيل مرتين في النتيجة عن طريق إيران زاهافي ومؤنس دبور، بينما ردت أسكتلندا بواسطة ماكجين وليندون دايكس.
وأنقذ أوفير مارسيانو حارس إسرائيل ركلة جزاء من دايكس كما تصدى لمحاولتين خطيرتين ليحافظ على آمال التأهل لكأس العالم، قبل أن يرتقي ماكتوميناي عاليا ويسجل هدف الانتصار لأصحاب الأرض.
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