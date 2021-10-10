طالبان ترفض التعاون مع أمريكا فى ملاحقة داعش

جدة - نرمين السيد - استبعدت حركة طالبان الأفغانية إمكانية التعاون مع الولايات المتحدة لاحتواء الجماعات المتطرفة فى أفغانستان، متبنية موقفا متشددا إزاء قضية رئيسية قبل انطلاق أول محادثات مباشرة بين الخصمين السابقين منذ انسحاب أمريكا من البلاد فى أغسطس.





وبحسب "سكاى نيوز"، من المقرر أن يجتمع مسؤولون كبار من طالبان وممثلون عن الولايات المتحدة يومى السبت والأحد فى العاصمة القطرية الدوحة، وقال مسؤولون من الجانبين إن القضايا التى ستجرى مناقشتها ستشمل كبح جماح الجماعات المسلحة المتطرفة، وإجلاء المواطنين الأجانب والأفغان من البلاد.

لكن المتحدث السياسى باسم طالبان، سهيل شاهين، قال للأسوشيتدبرس، إنه لن يكون هناك تعاون مع واشنطن فى ملاحقة فرع تنظيم داعش فى أفغانستان، الذى أعلن مسؤوليته عن عدد من الهجمات، بينها تفجير انتحارى يوم الجمعة استهدف حسينية فى مدينة قندوز شمال شرقى أفغانستان.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت طالبان ستتعاون مع الولايات المتحدة لاحتواء فرع تنظيم داعش، قال شاهين "نحن قادرون على التصدى لداعش بمفردنا".

اجتماعات نهاية الأسبوع فى الدوحة هى الأولى منذ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان أواخر أغسطس، منهية وجودا عسكريا استمر 20 عاما، وصعود طالبان إلى السلطة فى البلاد. وأكدت واشنطن أن هذه الاجتماعات لا تعنى وليست مقدمة للاعتراف بحكم طالبان.

وتأتى هذه المحادثات فى أعقاب يومين من "مناقشات صعبة" بين مسؤولين باكستانيين ونائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان فى إسلام آباد التى ركزت أيضا على أفغانستان.