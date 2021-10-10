استمرار ارتفاع الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا على مستوى العالم

جدة - نرمين السيد - ففى أمريكا الشمالية، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 106 آلاف و 296 حالة جديدة بكورونا فى الولايات المتحدة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 44 مليونا و 217 الفا و 318 حالة و 2196 حالة وفاة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 711 آلاف و 20 حالة.

وفى المكسيك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 7158 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" فى 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات 3 ملايين و 714 ألفا و 392 حالة إصابة على مستوى البلاد.وأفادت صحيفة ميكسيكو نيوز ديلى عبر موقعها الإلكترونى بأن حصيلة الوفيات زادت بـ 489 حالة ليرتفع إجمالى 281 الفا و 610 حالات وفاة.

كما أعلنت السلطات الصحية فى كوبا تسجيل 3442 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين إلى 914 آلاف و 779 شخصا. وذكرت وكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية أن حصيلة الوفيات فى البلاد ارتفعت إلى 7812 وفاة بعد تسجيل 35 وفاة جديدة.

وفى أسيا، أعلنت وزارة الصحة فى سنغافورة تسجيل 3703 إصابات جديدة بكوفيد-19 وهى أعلى زيادة فى الإصابات منذ بداية الجائحة، فى حين تم تسجيل 11 وفاة جديدة بالمرض.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أن 11 شخصًا آخرين لقوا حتفهم بعد إصابتهم بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 153 حالة، بحسب ما أوردته صحيفة "سترايت تايمز" السنغافورية.

وفى المجمل، سجلت سنغافورة 124 ألفًا و157 حالة إصابة بفيروس "كورونا" حتى الآن منذ بدء تفشى الوباء.

وأما فى أوزبكستان، سجلت السلطات الصحية 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات فى البلاد إلى 177 ألفا و 834 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الأوزبكية ـ فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى اليوم السبت، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالى الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 1266 حالة، مشيرة إلى أن إجمالى عدد المتعافين بلغ 173 ألفا و166 متعافيا.

وعلى الصعيد الأوروبي، أعلنت هيئة الصحة العامة فى فرنسا تسجيل 17 حالة وفاة، و4 آلاف و734 إصابة، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 117 ألفا و44 حالة، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات 7 ملايين و52 ألفا و520 إصابة.

وفى إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2748 إصابة جديد بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للإصابات إلى 4 ملايين و698 ألفًا و 39 إصابة.

وأشارت الوزارة فى بيان لها أوردته وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية إلى أنه تم تسجيل 46 حالة وفاة أخرى، ليصل العدد الإجمالى للضحايا منذ بدء تفشى الوباء إلى 131 ألفًا و 274 حالة وفاة.

وأعلنت السلطات الصحية فى اليونان تسجيل 2179 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضيةـ ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 675 ألفًا و 496 إصابة.

وأفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، فى نسختها باللغة الإنجليزية، نقلًا عن المنظمة الوطنية للصحة العامة، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 15 ألفًا و 105 حالة عقب تسجيل 36 وفاة جديدة على مدار أمس.

كما أشارت إلى أن عدد المرضى الذى يخضعون للرعاية الصحية فى وحدات الرعاية المركزة وتم وضعهم تحت أجهزة التنفس الصناعى يبلغ حاليًا 331 مريضًا.

وفى قبرص، رصدت وزارة الصحة 134 إصابة جديدة بالفيروس، من دون أن تسجل أية وفيات جديدة مرتبطة به، لتتوقف حصيلة الوفيات فى الجزيرة عند 557 حالة، بينما ارتفع العدد التراكمى للإصابات إلى 121 ألفا و270 إصابة.

وفى القارة الإفريقية، سجّل المعهد الوطنى للأمراض المعدية فى جنوب افريقيا 56 حالة وفاة و816 إصابة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجمالى للوفيات فى البلاد، الأكثر تضررا من الفيروس فى القارة، إلى 88 ألفا و292 حالة، والعدد الإجمالى للإصابات مليونين و911 ألفا و497 إصابة.

وفى كينيا، سجلت وزارة الصحة 159 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ما يرفع العدد الإجمالى للإصابات فى البلاد حتى الآن إلى 251 ألفا و57 حالة على مستوى البلاد.

وذكرت الوزارة، فى بيان لها أوردته صحيفة (ذا نيشن) الكينية عبر موقعها الإلكتروني، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 5 آلاف و181 حالة عقب تسجيل حالتين وفاة على مدار أمس، وارتفع عدد المتعافين من المرض إلى 243ألفًا و 772 شخصا فور تسجيل 181 حالة تعاف جديدة منذ أمس.

وفى أمريكا الجنوبية، سجّل المجلس الوطنى البرازيلى لأمانات الصحة 404 حالات وفاة، و16 ألفا و451 إصابة بـ"كوفيد-19"، ما يرفع إجمالى الوفيات المسجلة فى البرازيل إلى 600 ألفا و829 حالة، بينما وصل العدد التراكمى للإصابات 21 مليون و567 ألفا و181 إصابة.

سجلت شيلى 998 إصابة جديدة ليرتفع إجمالى الاصابات إلى مليون و 661 ألفا و 370 إصابة .. كما شهدت 12 وفاة جديدة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 37 ألفا و 554 حالة،كما تعافى من المرض 712 حالة ليرتفع إجمالى المتعافين إلى مليون و 615 ألفا و 629 حالة.