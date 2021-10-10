طريقة استعلام حساب المواطن دفعة أكتوبر برقم الهوية عبر دخول البوابة الإلكترونية

أعلن حساب المواطن عن إيداع دفعة أكتوبر في حساب المستفيدين، لذلك يمكن إتباع طريقة استعلام حساب المواطن برقم الهوية عن حالة الدفعة عبر دخول البوابة الإلكترونية ca.gov.sa، وتتبع الطريقة بالخطوات المعتادة حتى تظهر تفاصيل الدفعة الجديدة، وقد أكد برنامج حساب المواطن على حسابه الرسمي على تويتر أنه جاري إيداع الدعم ويستمر حتى نهاية يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر، وأنه في حالة وجود مشكل في الدفعة أو عدم الأهلية يمكن للمستفيد تقديم الشكوى عبر رقم حساب المواطن أو أحد قنوات التواصل الأخرى.

طريقة استعلام حساب المواطن دفعة أكتوبر

يستطيع المستفيدين المكتملة طلباتهم إتباع طريقة استعلام حساب المواطن برقم الهوية، والتحقق من حالة الدفعة الجديدة من خلال دخول البوابة الإلكترونية وتتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية حساب المواطن. النقر على تسجيل دخول حساب المواطن. العمل على تسجيل بيانات الدخول لذلك. القيام بتسجيل رمز التحقق. الانتقال إلى الدفعات المالية. اختيار الدفعة 47 أكتوبر 2021، ثم التحقق من حالة الأهلية.

شروط حساب المواطن

شروط حساب المواطن هي مجموعة من المعايير التي إذا تطابقت مع الأفراد المسجلين في حساب المواطن تتحول الحالة إلى الأهلية واستحقاق دعم حساب المواطن الشهري، لذلك لابد من مراعاتها والتأكد من تطابقها، لذلك فهي كالتالي:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أَن يكون المواطن مقيم بشكل دائم داخل السعودية.

أن يقوم بتسجيل بيانات دقيقة وصحيحة عند التسجيل في حساب المواطن.

طريقة التسجيل في حساب المواطن

أتاح برنامج حساب المواطن منذ الانطلاق وحتى مارس 2020 التسجيل في حساب المواطن من خلال دخول البوابة الإلكترونية وتسجيل البيانات، ولكن بعد ذلك أعلن عن إغلاق تسجيل جديد حساب المواطن، لذلك فعند الإعلان الرسمي عن فتح التسجيل في حساب المواطن يستطيع جميع المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل إنشاء حساب جديد وتسجيل البيانات المطلوبة، وتفعيل الحساب من خلال إدخال رمز التفعيل، ثم يقوم بتسجيل بيانات العنوان والتابعين والتواصل والحساب البنكي، ثم يرفق المستندات المطلوبة، وبهذا يكون انتهى من إنشاء حساب جديد على البوابة الإلكترونية، والآن بالإمكان اتباع طريقة استعلام حساب المواطن برقم الهوية عن حالة الدفعات المالية.