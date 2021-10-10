موعد موسم الرياض 2021 ، المملكة العربية السعودية في ثوبة الجديدة، في إطار تحقيق رؤية 2030، ورغبة في جعل السعودية أكبر مزار سياحي في الشرق الأوسط، يتم التحضير للموسم الثاني من مهرجان الرياض الذي أجري للمرة الأولي عام 2019 قبل جائحة كورونا، حقق الموسم الأول نجاح كبيراً، كأول تجربة فريدة من نوعها في السعودية، تحت إشراف هيئة الترفيه بالمملكة بقيادة تركي آل شيخ، موسم الرياض الأول حقق أرباح تتجاوز 6 مليار ريال، ومن المتوقع أن يتجاوز ال 7 مليار تلك المرة، يحرص الآلاف على حضورا الفعاليات من داخل المملكة وخارجها، وهذا العام مليء بالمفاجئات القوية.

موعد موسم الرياض 2021 احتفالات قوية بمشاركة ميسي والاندرتيكر

ستقام فعاليات موسم الرياض 2021 في 14 منطقة مختلفة ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوعين من يوم إنطلاقها، فعاليات رائعة وغير عادية تتضمن أكثر من 70 حفلة مع أقوي نجوم الوطن العربي والغربي، مئات العروض المسرحية الممتعة، منها المحلي والعربي والعالمي، يشارك في الفعاليات أكثر من 200 مطعم و عشرات الكافيهات، ولأول مع أبطال المصارعة الحرة بقيادة المصارع الأقوي ومعشوق الكبار والصغار الأندرتيكر.

فعاليات موسم الرياض 2021

في وقت سابق أعلن المستشار تركي آل شيخ أن النجم الأسطوري ميسي سوف يشارك في الإحتفالات و من المقرر لعب مباراتين على مستوي عالمي في كرة القدم ضمن الفعاليات، وتم الإعلان عن ذلك عبر مقطع فيديو مصور على صفحة آل شيخ يظهر به مسي يتسوق في موسم الرياض.

موعد موسم الرياض 2021 ومدة الفعاليات

الموعد الرسمي لي إنطلاق فعاليات مهرجان الرياض 2021 هو 20 أكتوبر القادم ومن المتوقع أن تستمر لمنتصف شهر ديسمبر، وذلك وفقا لتصريحات تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفية بالسعودية في المؤتمر الصحفي الذي عقد في وقت سابق، للإعلان عن مراسم احتفالات الموسم الجديد، وموعد إنطلاقة.