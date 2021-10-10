نائب تونسي لـ"قيس سعيد": أنت تكذب
اتهم النائب التونسي المجمد عضويته ياسين العياري، رئيس الجمهورية قيس سعيد بالكذب، فيما يخص تصريحاته حول قضيته بأن كل شيء تم في إطار القانون، وفق قوله.
وقال العياري في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في أي قانون يتم اختطاف المحكوم عليهم؟ في أي قانون الأحكام سرية، تخرج من غادي لغادي، في أي قانون، أحرم في السجن من حقوقي الأساسية و تتعرض صحتي للخطر بطريقة ممنهجة وكي تحكي معاهم يقلك "تعليمات"؟ في أي قانون نتحرم من زيارة المحامين و من الخلوة معاهم قبل التحقيق".
وأضاف: "في أي قانون كيف يمشي المحامي للمحكمة ويطلب القضايا التي ضدي، يعطيوه وثيقة رسمية بتاريخ 23 أغسطس ولا توجد أي قضية ضدي في حين في الحبس وجهت لـ9 قضايا قبل 23 أغسطس قالوا في المحكمة غنها غير موجودة".
وتابع قائلا: "في أي قانون يصورونني شبه عار في زنزاتي رغم رفضي ويقولون تعليمات! تعليمات من سيدنا؟ وهل يوجد غيرك يعطي التعليمات؟".
واختتم تدوينته قائلا: "في أي قانون سيدنا؟ نجاوبك أنا: في قانون الغاب! في قانون الغلبة! في قانون الأمر الواقع! في قانون الانقلاب.. ثم أنت تكذب!".
وأكد العياري أن هناك استدعاء من المحكمة العسكرية ليوم 22 نوفمبر، لتدوينات لا تعود لـ2018 بل لأيام 25 و26 و27 يوليو 2021، مشيرا إلى أن المحاكم العسكرية منذ الاستقلال هي وسيلة لتصفية حسابات سياسية، حسب قوله.
وكالات
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