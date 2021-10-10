بسبب لقاح كورونا.. أمريكى يقتل 3 أشخاص بينهم شقيقه

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "ABC News"، فأن "المتهم جيفرى بورنهام كان يعتزم النقاش مع شقيقه، الذى كان يعمل صيدلانيا حول كيفية تسميم الحكومة الناس بلقاحات كورونا".

وبحسب قوله، فإن "شقيقه، الذى يتعامل أيضا مع اللقاحات، يعرف الحقيقة وهو يساهم بعملية قتل الناس باللقاحات".

وأكدت محاضر المحكمة، بحسب "روسيا اليوم"، إلى أن "جيفرى ذهب إلى منزل شقيقه، حيث كان يعيش مع زوجته"، وتم العثور على جثتيهما وعليها آثار إطلاق رصاص".

بدورها، أكدت الشرطة أن "المتهم طعن امرأة مسنة وسرق سيارتها، قبل التوجه إلى منزل شقيقه".

وقد اعتقلت قوات الأمن المتهم فى ولاية فرجينيا الغربية المجاورة.