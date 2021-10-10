جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "ABC News"، فأن "المتهم جيفرى بورنهام كان يعتزم النقاش مع شقيقه، الذى كان يعمل صيدلانيا حول كيفية تسميم الحكومة الناس بلقاحات كورونا".
وبحسب قوله، فإن "شقيقه، الذى يتعامل أيضا مع اللقاحات، يعرف الحقيقة وهو يساهم بعملية قتل الناس باللقاحات".
وأكدت محاضر المحكمة، بحسب "روسيا اليوم"، إلى أن "جيفرى ذهب إلى منزل شقيقه، حيث كان يعيش مع زوجته"، وتم العثور على جثتيهما وعليها آثار إطلاق رصاص".
بدورها، أكدت الشرطة أن "المتهم طعن امرأة مسنة وسرق سيارتها، قبل التوجه إلى منزل شقيقه".
وقد اعتقلت قوات الأمن المتهم فى ولاية فرجينيا الغربية المجاورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب لقاح كورونا.. أمريكى يقتل 3 أشخاص بينهم شقيقه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.