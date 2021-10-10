البرازيل تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى تقريرها اليومى أن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس فى البلاد وصل إلى 600829، ما جعل البرازيل الدولة الثانية فى العالم من حيث عدد الوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن إجمالى عدد الإصابات وصل إلى 21 مليونا و567181.

ومع ذلك، هناك مؤشرات على أن الإصابات فى البرازيل بدأت أخيرا فى الانحسار، إذ تكثف البلاد نشاط التطعيم باللقاحات بعد أن كان فى البداية بطيئا. وتلقى أكثر من 70 بالمئة من البرازيليين جرعة أولى، مقارنة مع 65 بالمئة فى الولايات المتحدة.