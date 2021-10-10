عروض ساكو ماركت على أسعار ماكينات القهوة وغيرها من الأجهزة الكهربائية Saco

من داخل ساكو ماركت Saco market بالمملكة العربية السعودية نقدم لكم عروض ساكو الأسبوعية والتي تبدأ من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، حيث يقدم الماركت خصومات خاصة جداً بمناسبة قرب الإحتفال بالمولد النبوي الشريف، والتي تصل قيمة الخصم بها إلى 60% على معظم السلع الضرورية للمنزل هناك، ومن ضمن هذه العروض:

عروض ساكو الأسبوعية Saco بجميع فروع السعودية خلال أكتوبر

عروض التقسيط وخصومات مميزة جداً على أسعار السلع الموجودة بساكو ماركت السعودية، ومنها: تخفيض مميز على سعر طاولة الطعام للحدائق المكونة من 6 كراسي وطاولة، كما يتوفر لديهم خصم آخر على سعر المظللت الخارجية للحدائق، وغيره على طقم طاولة الطعام للحديقة والمكونة من طاولة وستة مقاعد بأشكال أخرى، كما يتوفر أيضاً لديهم العديد من الخصومات على أسعار الكراسي المنفردة القابلة للطي بأنواعها.

أقوى عروض ساكو على قطع مختارة لمدة يومين

يقدم الماركت خصومات خاصة متعددة على أسعار: طاولات الطعام القابلة للطي، وكذلك خصم متميز منهم على سعر المكانس اليدوية للمبلل والجاف من ماركة بلاك آند ديكر، كما يتوفر لديهم أيضاً خصم خاص على سعر المكنسة الكهربائية المميزة من Philips، وغيره على سعر المكنسة الكهربائية العادية من بلاك آند ديكر ، وكذلك يوجد لديهم تخفيضات خاصة على أسعار المكانس الكهربائية من Karcher، وكذلك خصم منهم خاص يصل إلى 210 ريال سعودي على سعر المكانس بأحواض تنظيف خاصة بها، كما يتوفر لديهم خصم خاص على سعر المكنسة الكهربائية من Hitachi، كما يوجد لديهم خصومات مميزة تصل إلى 450 ريال سعودي على سعر المكانس الكهربائية التي تنظف بالشامبو بقدرة 1350 واط.

أقوى الخصومات من ساكو ماركت بالسعودية

يتوفر لدى ساكو ماركت بفروع المملكة أفضل عروض ساكو على الأجهزة الكهربائية، ومنها: خصم خاص على سعر المكانس الكهربائية لتنظيف السجاد، وعلى سعر المكانس الكهربائية بقوة 1200واط وبخصم 500 ريال سعودي، كما يتوفر لديهم خصومات خاصة على المكانس متعددة الإستخدامات 3*1 من Karcher، كما يتوفر لديهم خصومات متعددة على مختلف أنواع المكانس الكهربائية محلية الصنع والمستوردة بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوي الشريف.