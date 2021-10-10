لوج ان zawity.moe.gov.om دخول منصة زاويتي om الاختبارات ومراجعة نماذج الامتحانات

zawity.moe.gov.om رابط تسجيل دخول منصة زاويتي التعليمة لتعليم الطلاب حسب وزارة التربية والتعليم، حيث قامت وزارة التعليم في السلطنة بإطلاق هذه المنصة التعليمية الرقمية لتكون المكان المخصص لإدراج نماذج للاختبارات والامتحانات المسجلة في الوزارة من الأعوام الماضية ليتدرب الطالب عليها قبيل الدخول في فترات الاختبارات الشهرية أيضا للصفوف الدراسية ابتداء من الصف الخامس الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر.

نماذج الاختبارات في المكتبة الرقمية لوزارة التعليم

حيث انطلق العام الدراسي الجديد في الأسبوع الثالث له بنجاح كبير في جميع محافظات السلطنة، وقد دعت الوزارة الطلاب والمعلمين للعودة إلى المدارس من جديد بالنظام القديم في التعلم والتلقي مع الحرص التام على استكمال العملية التعليمية بأفضل ما يكون والحرص التام على صحة الطلاب والطالبات في جميع الفئات العمرية وكافة المراحل الدراسية، واستمر استخدام المواقع والمنصات التعليمية مستمرا لما فيه من تيسير على كل من الطالب والمعلم وإدراج العديد من المناهج الدراسية بالشرح والتوضيح.

أليات انطلاق العام الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالسلطنة قرارات تم تعميمها على عموم المديريات التعليمية في جميع محافظات السلطنة، حيث كان الإطار العام لتلك التنبيهات والقرارات التعليمة ما يلي:

يتم إطلاق العام الدراسي الجديد في جميع المدارس الحكومية وفق المعايير الجديدة للتعليم والتي يكون من أهمها الحصول على لقاحات كرونا للطلاب الكادر التعليمي، وتعقيم المدارس بشكل مستمر والحرص على التباعد بين الطلاب وتقليل الطاقة الاستيعابية لأعداد الطلاب في الفصل الواحد.

يكون من حق الطالب المصاب بفيروس كرونا، بعد تقديم التقرير الطبي، الامتناع عن الذهاب إلى المداس، أن يعتمد على المنصات التعليمية المخصصة له.

استمرار الاعتماد الكبير على المنصات التعليمية في وزارة التعليم، منصة منظرة ومنصة جوجل كلاس رووم وأيضا منصة زاويتي، وتحديث بيانات الطلاب والمعلمين على تلك المنصات استعدادا للعام الجديد.

تكون المنصات للتعليم والاختبار ومراجعة المناهج الدراسية وإدراج نماذج خاصة للاختبارات، وذلك استعدادا لإطلاق الاختبارات التجريبية والشهرية للطلاب ابتداء من الصف الخامس وحتى الصف الثاني عشر.

زاويتي هي مكتبة اختبارات تحتوي علي نماذج اختبارات قصيرة واختبارات رسمية لجميع الصفوف ولجميع المواد للفصل الدراسي الأول والثاني وفق مناهج سلطنة عمان ، النماذج متوفر للمشاهدة والتحميل في ملف pdf للمشاهدة والتحميل علي مدونة البوابة التعليمية سلطنة عمان.

يكون على جميع الطلاب تسجيل الدخول على المنتدى التربوي الخاص بوزارة التربية والتعليم بمنصة زاويتي. يقوم باختيار منصة الاختبارات العامة. يتم عمل حساب خاص للطالب يتم تسجيل الدخول به. كما تتيح المكتبة اختيار المكتبة الخاصة بالاختبارات لكل محافظة على حده. يتاح لطلاب الصف الثاني عشر الدخول على منصة اختبارات الصف الثاني عشر واختيار المواد الدراسية المطلوبة. تتيح المنصة بن الأسئلة والتي يتكون من مجموعة متنوعة من الأسئلة التي يقوم الطالب بمراجعتها والتعرف على الإجابات النموذجية لها.

دخول zawity.moe.gov.om رابط تسجيل دخول منصة زاويتي om الاختبارات ومراجعة نماذج الامتحانات

الدخول اليوم مباشرة على zawity.moe.gov.om رابط دخول منصة زاويتي om الاختبارات ومراجعة نماذج الامتحانات zawity.moe.gov.om رابط تسجيل دخول منصة زاويتي التعليمة لتعليم الطلاب حسب وزارة التربية والتعليم، حيث قامت وزارة التعليم في السلطنة بإطلاق المنصة ليقوم الطلاب العمانيين بمتابعة الدروس المسجلة والمكتبة الإلكترونية للتعليم في جميع مراحل التعليم.