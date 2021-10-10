بالهاتف الذكي eportal moe gov om رابط تسجيل المنظرة التعليمية (1-4) للواجبات المدرسية

eportal moe gov om رابط تسجيل المنظرة التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم للطلاب في الفئة العمرية المبكرة، للطلاب ابتداء من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الرابع، والتي يتمكن الطالب بالدخول عليها بطريقة سهلة من خلال الحساب الخاص به، بالهاتف الذكي أو من خلال البطاقة الذكية، لمتابعة الدروس أو حل الواجبات اليومية.

موقع ومنصات وزارة التعليم

تقوم وزارة التعليم بالسلطنة بالاستعداد الجيد للعام الجديد، حيث كان استمرار الاعتماد على المنصات الإلكترونية في التعليم وحل الواجبات والاختبارات مستمرا بالرغم من عودة التعليم المباشر للمدارس، حيث تعتبرها الوزارة البديل الآمن والتكنولوجي المتوفر والاسهل للطلاب للتواصل مع المدرسة، حيث أعلنت وزارة التعليم ضرورة الحرص على صحة الطلاب واشتراك المنصات التعليمية في التعليم بالرغم من تغير طفيف في ظروف الوضع الوبائي لفيروس كرونا في العديد من البلاد وأيضا في السلطنة.

المنصات التعليمية في وزارة التعليم

يتم التعليم مباشرة في المدارس ابتداء من العام الجديد، وانطلقت المدارس منذ حوالي أسبوعين لتعليم الطلاب والحرص على عودة الانضباط إلى العملية التعليمية بعد اعتماد تام على المنصات التعليمية لمدة عامين كاملين، وكان الحرص الأكبر على الطلاب في الفئات العمرية الصغيرة، حيث تحرص المدارس على تعليميهم بالشكل الجيد والمتابعة بشكل مباشر بين الطالب وولي الأمر وبين المعلم في تعلم أساسيات التعليم والتأسيس الجيد لهم في اللغة العربية واللغات الأجنبية والمواد الدينية والرياضيات، وتقوم المنصة بالتشارك بالأنشطة والأغاني التعليمية كما يقوم الطالب بتنزيل الواجبات اليومية عليها، وذلك من خلال الحساب الخاص به الذي يقوم بإطلاقه، وقد أطلقت وزارة التعليم لمراحل التعليم الأساسي المنصات التعليمية الآتية:

منصة منظرة: للطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الرابع ويتم الدخول عليها بحساب الطالب بالمشاركة مع ولي الأمر، ويتم تنزيل الواجبات عليها وعرض الفيديوهات التحفيزية.

منصة جوجل كلاس رووم: وهي للطلاب من الصف الخامس وحتى الصف الثاني عشر وتتضمن الفيديوهات المسجلة للمواد الدراسية المتنوعة من خلال الدخول بحساب الطالب على المكتبة الرقمية للمنصة للمراجعات ما قبل الامتحان، ويتم من خلال المنصة أيضا دخول الاختبارات الشهرية والفصلية والاختبارات التجريبية والنهائية.

يتم عمل حساب للمعلم على المنصات التعليمية وذلك للدروس المباشرة أونلاين في حال توقفت الدراسة من جديد في مدارس السلطنة.

كيفية دخول eportal moe gov om رابط تسجيل المنظرة التعليمية (1-4) الابتدائي

يقوم الطالب بالاختيار بين الدخول بالهاتف الذكي أو من خلال البطاقة الذكية، وذلك يكون حسب ما يقرره، على أن يتبع الخطوات المطلوبة منها في كل مرة، ويتم إنشاء حساب خاص به على المنصة يقوم بتثبيته ويتم الدخول به في كل مرة باتباع الخطوات التالية:

تبدا الخطوات جميعها بالدخول على رابط منصة المنظرة التعليمية. يقوم الطالب باختيار طريقة الدخول (الدخول بالبطاقة الذكية – الدخول بالهاتف الذكي – الدخول العادي). يتم اتباع الخطوات وتسجيل الدخول بالرقم السري الخاص به والرقم المدني. تتيح المنصة إصدار حساب جديد.

بالهاتف الذكي eportal moe gov om رابط تسجيل المنظرة التعليمية (1-4) للواجبات المدرسية رابط تسجيل المنظرة التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم للطلاب في الفئة العمرية المبكرة، للطلاب ابتداء من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الرابع، والتي يتمكن الطالب بالدخول عليها بطريقة سهلة من خلال الحساب الخاص به، بالهاتف الذكي أو من خلال البطاقة الذكية، لمتابعة الدروس.