لينك تسجيل لقاح كورونا عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة المصرية 2021

لينك تسجيل لقاح كورونا 2021 في مصر، يعد ذلك من ضمن الأمور التى يبحث عنها العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية على شبكة الأنترنت، وذلك لأن يقومون بالتسجيل من أجل الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد فى جمهورية مصر العربية بعد إن قامت وزارة الصحة بتوفير اللقاح.لينك تسجيل لقاح كورونا في مصر
قامت وزارة الصحة في جمهورية مصر العربية بتوفير لقاح فيروس كورونا المستجد لجميع المواطنين في مصر، حيث إن هذا اللقاح من أجل إن يتم الوقاية من الفيروس في مصر، ويتم إعطاء اللقاح لجميع المواطنين في مختلف الأعمار ويكون هذا اللقاح بشكل مجانى وفي جميع المراكز الصحية الموجودة في جمهورية مصر العربية.أنواع لقاح الكورونا في مصر
وفرت وزارة الصحة المصرية العيدد من الأنواع الخاصة بلقاح فيروس كورونا المستجد، حيث إن هذه اللقاحات عالمية معتمدة في جميع الدول، حيث وفرت اللقاح الصيني سينوفارم واللقاح المصري سينوفاك، وأيضاً سبوتنيك واسترازينكا وسبوتنيك وجونسون، وهذه اللقاحات معتمدة عالمياً لمن يرغب في السفر في خارج مصر، وتم تعدد أنواع لقاحات كورونا في مصر بسبب اختلاف الفاعلية من اللقاح إلى الأخر.
وتعمل المراكز الطبية لتقديم اللقاح في مصر من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً يومياً، في جميع المراكز الطبية التى بلغ عددها 172 مركز لتلقي اللقاح في جميع مراكز جمهورية مصر العربية.لينك تسجيل لقاح كورونا في مصر
يستطيع المواطن المصري تسجيل تطعيم كوفيد 19 في جمهورية مصر العربية من خلال موقع وزارة الصحة وذلك عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة حيث تكون وفقاً للأتي:
- زيارة موقع وزارة الصحة المصرية على شبكة الأنترنت.
- تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية للموقع أيقونة تسجيل المواطنين.
- بعد ذلك يتم فتح لك الصفحة الرئيسية تقوم بكتابة فيها بيانات المواطن المصري.
- اختيار المنطقة الخاصة بالحصول على اللقاح في مصر.
- بعد ذلك تقوم بتحديد الفئة المستهدفة من قائمة الفئات.
- تقوم بتحميل صورة البطاقة الشخصية من الجهاز بصيغة pdf.
- كتابة رقم الهاتف المحمول في المربع المخصص له.
- تقوم بالضغط علي زر التسجيل من أسفل الصفحة.
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لينك تسجيل لقاح كورونا 2021 في مصر، يعد ذلك من ضمن الأمور التى يبحث عنها العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية على شبكة الأنترنت، وذلك لأن يقومون بالتسجيل من أجل الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد فى جمهورية مصر العربية بعد إن قامت وزارة الصحة بتوفير اللقاح.لينك تسجيل لقاح كورونا في مصر
قامت وزارة الصحة في جمهورية مصر العربية بتوفير لقاح فيروس كورونا المستجد لجميع المواطنين في مصر، حيث إن هذا اللقاح من أجل إن يتم الوقاية من الفيروس في مصر، ويتم إعطاء اللقاح لجميع المواطنين في مختلف الأعمار ويكون هذا اللقاح بشكل مجانى وفي جميع المراكز الصحية الموجودة في جمهورية مصر العربية.أنواع لقاح الكورونا في مصر
وفرت وزارة الصحة المصرية العيدد من الأنواع الخاصة بلقاح فيروس كورونا المستجد، حيث إن هذه اللقاحات عالمية معتمدة في جميع الدول، حيث وفرت اللقاح الصيني سينوفارم واللقاح المصري سينوفاك، وأيضاً سبوتنيك واسترازينكا وسبوتنيك وجونسون، وهذه اللقاحات معتمدة عالمياً لمن يرغب في السفر في خارج مصر، وتم تعدد أنواع لقاحات كورونا في مصر بسبب اختلاف الفاعلية من اللقاح إلى الأخر.
وتعمل المراكز الطبية لتقديم اللقاح في مصر من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً يومياً، في جميع المراكز الطبية التى بلغ عددها 172 مركز لتلقي اللقاح في جميع مراكز جمهورية مصر العربية.لينك تسجيل لقاح كورونا في مصر
يستطيع المواطن المصري تسجيل تطعيم كوفيد 19 في جمهورية مصر العربية من خلال موقع وزارة الصحة وذلك عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة حيث تكون وفقاً للأتي:
- زيارة موقع وزارة الصحة المصرية على شبكة الأنترنت.
- تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية للموقع أيقونة تسجيل المواطنين.
- بعد ذلك يتم فتح لك الصفحة الرئيسية تقوم بكتابة فيها بيانات المواطن المصري.
- اختيار المنطقة الخاصة بالحصول على اللقاح في مصر.
- بعد ذلك تقوم بتحديد الفئة المستهدفة من قائمة الفئات.
- تقوم بتحميل صورة البطاقة الشخصية من الجهاز بصيغة pdf.
- كتابة رقم الهاتف المحمول في المربع المخصص له.
- تقوم بالضغط علي زر التسجيل من أسفل الصفحة.
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