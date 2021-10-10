بيج رامي البطل المصري أستطاع منذ قليل أن يدخل التاريخ كأول عربي يحقق لقب مستر أولمبيا للمرة الثانية علي التوالي، بعد أن حصدها العام الماضي، بطل من حديد وقصة كفاح طويلة، لهذا البطل الذي كان في البداية بائع للأسماك ليتحول إلي بطل عالمي، تعتبر تلك البطولة من أقوي البطولات علي مستوي العالم، ويشارك بها أبطال لا يقهرون ولكن، البيج رامي إستطاع أن يحقق المستحيل، مبروك للبطل المصري، العمل الجاد والإصرار علي تحقيق الحلم يصنع المعجزات.

بيج رامي البطل المصري مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية علي التوالي

بداية بطولة مستر أولمبيا كانت 1965م، وكان الهدف منها تكريم أبطال كمال الأجسام، صاحب الفكرة جو ويدر الأب الروحي لمحترفي كمال الأجسام في العالم، الجدير بالذكر أن رامي السبيعي الشهير ببيج رامي، كان قد حصل علي المركز الثاني في البطولة منذ عامين ولكنه أصر أن يعود ليحقق البطولة، وبالفعل حققه أعظم إنتصاراته ليس مرة، واحدة فقط بل أثنين.

بيج رامي مستر أولمبيا 2021

البطل بيج رامي مستر أولمبيا 2021 ينتمي إلي محافظة كفر الشيخ، يبلغ من العمر 37 عام، تربي علي ممارسة الرياضة منذ نعومة أظافرة، كان يتدرب في أحد الصالة الرياضية التابعة لمدينة بلطيم، وإستطاع أن يحقق العديد من الشهادات الرياضة وشهرة علي المستوي المحلي في البداية.

خريج معهد خدمة إجتماعية، ولكنه لم يعمل بشهادته بل عمل في تجارة العائلة وهي بيع السمك، وبعد فترة من الوقت قرر السفر إلي الخارج وبالتحديد إلي دولة الكويت كمعظم الشباب المصري البحث عن الرزق، لتتغير حياة بيج رامي بالكامل بعد ذلك.