مصاريف المدارس جميع المراحل الدراسية 2021 مصروفات العام الدراسي الجديد

مصاريف المدارس جميع المراحل الدراسية 2021 ، بدأت الدراسة في المدارس المصرية الحكومية، وعاد التلاميذ إلي فصولهم، وتسعي وزارة التربية والتعليم، علي أن يكون هناك إلتزام بالحضور والدراسة من قبل الطلاب، بعد مرور عامين من الإجراءات الإحترازية وعدم الذهاب للمدارس، والإكتفاء بالتعليم الإلكتروني، لكن هذا العام من المقرر أن تعود الحياة الدراسية، مرة أخري مع منح الطلاب الملتزمين بالحضور 5 درجات من المجموع الكلي للنجاح، بجانب تطبيق قرارات جديدة بخصوص المصروفات الدراسية لهذا العام وإليكم التفاصيل.

مصاريف المدارس جميع المراحل الدراسية 2021

القرار الجديد من قبل وزارة التربية والتعليم بخصوص المصروفات والدراسية، حتي يحصل الطالب علي الكتب المدرسية يجب أن يدفع ولي الأمر مصروفات العام الدراسي الجديد، وذلك للمساعدة على تطبيق الخطة التعليمية الجديدة ومنح الطلاب مستوي تعليمي متميز وجعلهم يمارسون أنشطة مدراسية رياضية، وإجتماعية وفنية وثقافية.

مصاريف المدارس 2021

عودة الطلاب إلي المدارس أفضل بكثير من الدراسه خلف الشاشات الإلكترونية، فهم بحاجه للتفاعل، والتعلم، والتنافس مع زملائهم في الفصول، والتمتع بالحياة المدرسية، كل ذلك يجعلهم يدرسون بحماس، ويعيشون تلك المرحلة العمرية المميزة، في عالم الواقع وليس الإفتراضي، لكل أولياء الأمور مصاريف المدارس بداية من مرحلة رياض الأطفال إلي الصف الثالث الثانوي العام والفني.

مصاريف مرحلة رياض الأطفال تبلغ قيمتها 305 جنيه.

المصروفات الدراسية بداية من الصف الأول الإبتدائي إلى الصف الثالث قيمتها 305 جنيه.

المصروفات الدراسية للصف الرابع والخامس والسادس قيمتها 205 جنيه.

المصروفات الدراسية للمرحلة الإعدادية 205 جنيه.

الصف الأول الثانوي العام قيمة المصروفات 520 جنيه.

الصف الثاني والثالث الثانوي العام ب 505 جنيه.

الصف الأول التعليم الفني بجميع أنواعه ب 220 جنيه.

الصف الثاني والثالث فني ب 205 جنيه.

عودة الدراسة في مصر 2021

عادة الدراسة في مصر مع التشديد علي تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية الطلاب، بداية من لبس الكمامة خلال اليوم الدراسي علي كل الطلاب التي تجاوزت أعمارهم ال 12 عام، أما مادون ذلك غير ملتزمين بها مع إمكانية إرتداء الفيس شيلد، فهي أكثر راحة للأطفال، وأكدت وزراة التعليم في مصر أنه لا نية لتأجيل الدراسة هذا العام، ولن تقلل أيام الحضور.