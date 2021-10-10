مصر.. تغريبة بنت الزناتي يفوز بجائزة المهرجان القومي للمسرح

فاز عرض "التغريبة.. بنت الزناتي" من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بجائزة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة التي أسدل الستار عليها مساء السبت.

العرض بطولة فاطمة عادل ومحمد حفظي وأحمد عصمت وأحمد يحيى وعبد الباري سعد ومصطفى يوسف ومحمد علاء وهدى عبد العزيز ونادين العمروسي وهبة سليمان وهاني عبد الهادي، وفقا لرويترز.

وحصل العرض كذلك على جوائز أفضل تأليف، للكاتب بكري عبد الحميد، وأفضل ممثلة صاعدة، للفنانة فاطمة عادل، وأفضل مخرج صاعد، للمخرجة منار زين.

وشهد المهرجان تنافس 33 عرضا على جوائز المهرجان، ومن إنتاج مسارح الدولة والقطاع الخاص والجامعات والشركات والبنوك والمؤسسات الأهلية.

وفاز بجائزة أفضل عرض ثان في المهرجان "دوجز" لفرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح وإخراج كمال عطية، كما فاز بجوائز أفضل أشعار لمحمود جمال الحديني وأفضل موسيقى لمحمد حسني وأفضل تصميم استعراضات لضياء شفيق وأفضل دعاية مسرحية لأحمد مجدي.

وذهبت جائزة أفضل مخرج إلى محمد جبر عن عرض "أنا مش مسؤول" من إنتاج مسرح الهوسابير وجائزة الدراماتوج إلى محمد السوري عن عرض "أحداث لا تمت للواقع بصلة" من إنتاج وزارة الشباب والرياضة.

وفاز بجائزة أفضل ممثل باسم الجندي عن عرض "التجربة الدنمركية" فيما فاز بجائزة أفضل ممثل في دون ثان ياسر مجاهد عن عرض "مشعلو الحرائق" من إنتاج مركز الإبداع في الإسكندرية، بحسب ما ذكرت رويتر.

وفازت بجائزة أفضل ممثلة هالة سرور عن مسرحية "جنة هنا" إنتاج البيت الفني للمسرح وجائزة أفضل ممثلة في دور ثان يارا المليجي عن عرض "سالب واحد" إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية.

وفاز عرض "قاع" من إنتاج البيت الفني للمسرح بجائزتي الديكور والإضاءة فيما ذهبت جائزة تصميم الأزياء إلى نعيمة عجمي عن عرض "أحدب نوتردام" من إنتاج البيت الفني للمسرح أيضا.

ومنحت لجنة التحكيم ثلاث شهادات تميز لعروض "مهاجر برسبان" و"الجانب الآخر" و"سالب صفر".

وكان حفل الختام أقيم على المسرح الكبير لـدار الأوبرا المصرية وتضمن فقرة استعراضية بعنوان "الجائزة الكبرى" من إخراج إسلام إمام وأشعار طارق علي وألحان هشام جبر.

وقالت إدارة المهرجان إنها أجلت تقديم "جائزة الجمهور"، التي كانت ستمنح لأول مرة هذا العام من أجل دراسة الضوابط اللازمة لها ووضع قواعد التصويت وتحديد قيمتها المالية.