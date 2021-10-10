وفاة عبد القدير خان مهندس البرنامج النووي الباكستاني

توفي عبد القدير خان مهندس البرنامج النووي الباكستاني عن 85 عاما، كما أفادت محطة “بي تي في” التلفزيونية الحكومية الأحد. وتوفي عالم الذرة الباكستاني الذي يعتبره البعض بطلا قوميا لأنه جعل بلاده أول قوة نووية إسلامية في العالم فيما يعتبره الغرب مسؤولا عن تهريب تكنولوجيا إلى إيران وكوريا الشمالية وليبيا، بعد نقله إلى المستشفى بسبب مشكلات في الرئة.

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