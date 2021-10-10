منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati sa 1443 رابط وزارة التعليم نظام الاختبارات

نوفر رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati المباشر للطالب وولي الأمر والكادر التعليمي والإداري madrasati sa للدخول إلى الملف الشخصي في المنصة منصة مدرستي من أجل أداء المهام المطلوبة من الطالب أو الطالبة، حيث تم إطلاق منصة مدرستي من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الرشيدة 2030 والحفاظ على جودة وتميز العملية الدراسية في ظل انتشار وتفشي فيروس كورونا، فهي تهدف إلى إيجاد بيئة إلكترونية افتراضية يتم من خلالها التفاعل بين المعلمين والمعلمات مع الطلاب في جوٍ تعليميٍ خلاق، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط منصة مدرستي الرسمي للدخول إلى منصتي مدرستي الحساب الشخصي لمتابعة الدروس الافتراضية وحل الواجبات المدرسية، بالإضافة إلى شرح طريقة تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي 1443 بالفيديو، كما يمكنكم أيضاً الحصول على رقم منصة مدرستي الدعم الفني للاستفسارات.

منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati

منصة مدرستي madrasati هي نظام إدارة التعلم الإلكتروني أو أداة إلكترونية للتعليم عن بُعد تم اعتمادها في المدارس الحكومية بالمملكة العربية السعودية، وتتضمن المنصة مدرستي عدداً من الأدوات للطالب مثل المقررات الإلكترونية والجدول المدرسي والأنشطة التعليمية “الواجبات والاختبارات والمناقشات الإلكترونية” والفصول الافتراضية والمصادر المتنوعة للتعليم الماتع.

والاختبارات الإلكترونية والتقييم الذاتي وبنك الإثراءات وأدوات التواصل “البريد الإلكتروني” والواجبات الإلكترونية وغرف المعلمين والتقارير والإحصائيات واللقاءات العامة والتقويم، كما تتضمن برامج تفاعلية مثل برنامج مدرستي مايكروسوفت تيمز teams المخصصة لإنشاء وإدارة الفصول الافتراضية للتعليم عن بعد.

ويتم التعلم الإلكتروني بطريقة تزامنية عن طريق المنصة منصة مدرستي والفصول الافتراضية عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، كما يتم بطريقة غير تزامنية من خلال المحتوى العلمي مثل الدروس المسجلة والإثراءات وقنوات عين الفضائية والأنشطة والواجبات والتواصل المجتمعي وغير ذلك من أدوات منصة مدرستي الإلكترونية.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول الرسمي

أوضحت وزارة التعليم عام ضمن النموذج التشغيلي للمدارس للعام الدراسي 1443 بأنه يتم تدريس جميع المقررات بشكل إلكتروني للمرحلة الابتدائية عبر منصة مدرستي التعليمية والمنصات المعتمدة الأخرى، ويمكن تسجيل دخول منصة مدرستي 1443 أو تسجيل الدخول لنظام الاختبارات المركزية من خلال اتباع رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati الرسمي التالي:

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول المباشر وزارة التعليم (https schools madrasati sa). رابط نظام الاختبارات المركزية مدرستي اختبار (ekhtibar.moe.gov.sa).

طريقة تسجيل حساب جديد في منصة مدرستي 1443

يمكن لولي الأمر أو الطالب إنشاء حساباً جديداً على منصة مدرستي الصفحة الرئيسية من خلال الدخول إلى منصة مدرستي ثم النقر على أيقونة العودة للمدارس، ومن القائمة الرئيسية قم بالنقر على “تسجيل جديد”، ثم تعبئة البيانات الأساسية للمستفيد (السجل المدني أو رقم الإقامة – رقم الجوال)، وسيتم إرسال كود التحقق على الهاتف الجوال المسجل لدى النظام.

قم بوضع رقم التحقق المرسل إليك، ثم النقر على تحقق، وسوف تصلك رسالة باسم المستخدم وكلمة المرور للطالب أو الطالبة، ومن يرغب في متابعة خطوات التسجيل في منصة مدرستي لطالب جديد 1443، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

رابط منصة مدرستي تسجيل دخول الاختبارات 1443

تم إصدار تعميم وزارة التعليم عام لكافة المدارس الحكومية والأهلية للبنين والبنات يتضمن موعد اختبارات الفترتين الأولى والثانية الفصل الأول للعام الدراسي 1443هـ بناءً على التعميم الصادر بشأن التقويم الدراسي الجديد، ويمكنكم التعرف على مواعيد اختبارات الفترات الفصل الأول من خلال التالي:

اختبارات الفترة الأولى تبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق لتاريخ 19 صفر 1443هـ. تبدأ اختبارات الفترة الثانية اعتباراً من يوم الأحد الموافق لتاريخ 25 ربيع الأول 1443هـ.

ويجب على مدير أو مديرة المدرسة القيام بتزويد المعلمين والمعلمات بلائحة تقويم الطالب ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية وتوزيع الدرجات، إلى جانب التأكد من فهم المعلمين والمعلمات لها، وسوف يتم تنفيذ الاختبارات للطلاب والطالبات عن طريق منصة مدرستي اختبارات الرسمية التي يمكن دخولها من خلال اتباع رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati الرسمي المرفق.

آلية استرجاع حساب الطالب أو المعلم في منصة مدرستي

يتم استرجاع حساب طالب أو طالبة أو معلم ومعلمة في منصة مدرستي للعام الدراسي الجديد 1443هـ من خلال تطبيق tawakkalna عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على تطبيق tawakkalna.

النقر على أيقونة الخدمات.

الضغط على خدمات التعليم ومنها نختار بيانات منصة مدرستي

سوف يظهر اسم المستخدم للمستفيد والمضافين التابعين له.

يمكن استرجاع كلمة المرور من خلال التحديد على الاسم، وسيتم إرسال رقم الهاتف الجوال المسجل.

تنويه هام: قبل البدء في استرجاع بيانات مستخدم من توكلنا، يجب أولاً إضافة الأبناء والبنات تابعين ضمن أفراد الأسرة في تطبيق tawakkalna، حتى يتم عرض بياناتهم عبر توكلنا، وعند إضافتهم وعدم ظهوره بيانات منصة مدرستي لهم، فهذا يعني عدم إرسال بياناتهم من منصة مدرستي إلى توكلنا.

ويتم إضافة الأبناء في التطبيق من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي، ثم من خدمات أفراد الأسرة قم بالضغط على أفراد الأسرة والمكفولين، وسوف تفتح لك بطاقة الأسماء، ضع علامة صح أمام اسم الابن أو البنت ثم حفظ، ومن يرغب في الحصول على منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati يمكنه ذلك من خلال الرابط الرسمي المرفق، كما يمكنكم الإطلاع على خطوات استرجاع بيانات مدرستي 1443هـ، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي 1443

اعتمدت الوزارة نظام إدارة التعلم الإلكتروني عن طريق منصة مدرستي الإلكترونية، وقد حرصت الوزارة على توفير فريق الدعم الفني لمنصة مدرستي لخدمة الطلاب وأعضاء الكادر التعليمي والإداري وأولياء الأمور للإجابة على كافة استفساراتهم ومساعدتهم حين مواجهتهم أي مشكلة تتعلق بالتسجيل وغيره لضمان سير العملية الدراسية بشكل يسير على كافة المستفيدين، ومن يرغب في الحصول على رقم منصة مدرستي الدعم الفني يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط إنشاء تذكرة دعم فني منصة العودة إلى المدارس ( backtoschool.sa ).

). رقم منصة مدرستي الموحد ( 920033988 ).

). رقم وزارة التعليم الموحد – منصة مدرستي (19996).

كيفية تغيير كلمة المرور في منصة مدرستي 1443

يتم تغيير كلمة المرور في منصة مدرستي من خلال تسجيل دخول منصة مدرستي الرسمية، ومن القائمة الرئيسية أنقر على أيقونة “أوفيس 365″، ويجب التأكد من الحساب الذي قمت بتسجيل الدخول إلى المنصة من خلاله، ثم النقر على الإعدادات أو علامة “الترس” وستظهر قائمة تتضمن الخيار الخاص بتغيير كلمة المرور قم بالنقر عليها.

وسيتم التحويل إلى صفحة تغيير كلمة المرور، قم بتعبئة كلمة المرور القديمة، ثم تعبئة كلمة المرور الجديدة التي ترغب في إنشاؤها، ثم تأكيدها والنقر على أيقونة إرسال، وسيتم تحديث كملة المرور للمنصة، ويمكنكم الإطلاع على الخطوات من خلال الفيديو التالي:

طريقة دخول اختبارات منصة مدرستي اختبارات 1443

بعد أن تم الإعلان عن بدء تطبيق وتنفيذ اختبارات تعزيز المهارات للطلاب من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي، وقد زادت عمليات البحث رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati وزارة التعليم المباشر أو رابط منصة نظام الاختبارات المركزية مدرستي اختبارات، بالإضافة إلى طريقة الدخول إلى الاختبارات المركزية عبر مدرستي اختبارات 1443 التي يمكنكم التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

تسجيل منصة مدرستي دخول الطالب. النقر على أيقونة دخول مدرستي مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب. النقر على “الاختبارات” من القائمة الجانبية. الضغط على أيقونة “اختبارات مركزية”. تسجيل بيانات مدرستي مايكروسوفت للطالب. النقر على إجراء الاختبار.

ويمكنكم التعرف على خطوات الدخول إلى الاختبارات في منصة مدرستي اختبارات 1443، وطريقة إجراء اختبارات تعزيز المهارات للطلاب من خلال متابعة الفيديو التالي:

منصة مدرستي تسجيل الدخول اختبارات تعزيز المهارات 1443

تم الإعلان عن تسجيل دخول منصة مدرستي ما يزيد عن 2.1 مليون طالباً وطالبةً لأداء اختبارات تعزيز المهارات 1443 عبر نظام الاختبارات المركزية التي تم تخصيصها من جانب الوزارة لطلبة المرحلة الابتدائية بدايةً من الصف الثاني الابتدائي، وقد انتهت الفترة المخصصة لقياس المعارف والمهارات التي تحصل عليها الطلبة خلال العام الدراسي الماضي بتاريخ الثاني من شهر صفر الجاري.

وقد عكست المؤشرات التي أظهرتها نتائج أسبوع الاختبارات الأول التي أقيمت عبر منصة مدرستي الاستعداد المبكر للطلاب لعامهم الدراسي الجديد، كما عكست الأرقام أيضاً المشاركة الفعالة من جانب أولياء الأمور ومدى حرصهم على تسجيل أبنائهم في الاختبارات المعززة للمهارات عن بعد عبر منصة مدرستي التي يمكن دخولها عن طريق رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati المرفق.

مهام الطالب اليومية في منصة مدرستي تسجيل الدخول

هناك مهام يومية على الطلبة الالتزام بها عبر منصة مدرستي للتعليم عن بعد تم الإعلان عنها من قبل الوزارة وهي كالتالي:

موعد تسجيل دخول منصة مدرستي madrasati للمرحلة الابتدائية في تمام الساعة الثالثة عصراً. وقت دخول منصة مدرستي للمرحلتين المتوسطة والثانوية الساعة السابعة صباحاً. أداء النشيد الوطني. إجراء التمارين الرياضية الافتراضية. الإطلاع على الجدول الدراسي. الاستماع لشرح المعلم للحصة الدراسية. الانتقال للحصة الدراسية وفق الجدول. التفاعل مع ساعات النقاش بالمنصة. أداء المهام والتكليفات المطلوبة. التعرف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني والحصول على الإجابات للاستفسارات التي لديهم مع المعلمون.

الضوابط العامة بالمدارس وعبر منصة مدرستي للتعليم عن بعد

تم إصدار ضوابط تشغيل المدارس خلال العام الجديد 1443، حيث نوهت على ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة بالمملكة، وفي حال عدم تلقي الجرعتين للطالب صاحب الـ12 عاماً فأكثر، فبذلك يعد غائباً حتى استكمال الجرعتين، ويجب متابعة الوضع الصحي للمدارس ومنسوبيها.

وتخصيص غرف خاصة بالعزل، ووضع إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها، واستبعاد الأنشطة الصفية التي لا تعمل على تحقيق التباعد الجسدي، وتنظيم دخول وخروج الطلاب بصورة تضمن التباعد، ووجود مسؤول لمراقبة الطلبة في الممرات بالمدرسة، وتعقيم الفصول والمدارس قبل الدخول وبعد الخروج منها، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في النقل المدرسي.

والتأكيد على تعليق الدراسة في الفصل لمدة عشرة أيام عند وجود إصابة والتحول للتعليم عن بعد عبر منصة مدرستي، والتعليق أيضاً في حال تم رصد حالتين أو أكثر في فصول مختلفة والتحول لمنصة مدرستي، وفي حال تغيب الطالب بسبب الإصابة أو الاشتباه، يقوم بمتابعة الدراسة عبر مدرستي عن بعد، ويجب حصول جميع الطلاب بالمرحلتين المتوسطة والثانوية والكادر التعليمي والإداري على جرعتين من لقاح كورونا لكي يتمكنوا من دخول المدارس.

منصة مدرستي لولي الأمر 1443

هناك دوراً كبيراً تتحمله الأسرة وأولياء الأمور مع بدء العام الدراسي الجديد لتعلم الأبناء عبر مدرستي التي يمكن الولوج إليها من خلال رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati وزارة التعليم، ويتمثل دور ولي الأمر والأسرة ذلك في التالي:

العمل على تهيئة البيئة المناسبة وتهيئة الأبناء للتعلم في المنزل. تسجيل دخول منصة مدرستي madrasati 1443. تقديم الدعم اللازم للأبناء أثناء التعلم الإلكتروني. تحديد الابن المطلوب متابعته من قائمة الأبناء في منصة مدرستي. ضرورة التواصل مع المعلمين ومنسوبي المدرسة عبر منصة مدرستي، والإبلاغ في حال تغيب الطالب. متابعة إنجاز الأبناء وتقدم تحصيلهم. في حال تعذر الاتصال بالإنترنت، يمكن متابعة الدروس من خلال النقل التلفزيوني عبر شاشة قنوات عين الفضائية. عند استمرار عدم وجود الإمكانات التقنية للطالب أو الطالبة، يكون التنسيق مع المعلم والمدرسة للنظر في البدائل التعليمية وتسليم التكاليف حضورياً. ضرورة حضور اللقاءات الافتراضية عبر منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati الصفحة الرئيسية.

العودة للدراسة عن بعد للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال 1443

تم إيضاح النموذج التشغيلي لاستئناف الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي وعبر منصة روضتي للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1443هـ، وذلك حتى تاريخ 24 ربيع الأول 1443هـ الموافق لتاريخ 30 أكتوبر 2021م أو حتى الوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة بنسبة (70%)، ويتكون النموذج من التالي:

حضور كافة الطلاب عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي في الفترة المسائية من الساعة (3:30 حتى 7:00م).

الحضور لجميع معلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال سوف يكون عن بُعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي حتى تاريخ 30 أكتوبر 2021 أو الوصول إلى الحصانة المجتمعية المطلوبة (70%).

رفع التكليفات اليومية والأسبوعية على منصة مدرستي السعودية من جانب المعلم أو المعلمة.

حضور المعلم أو المعلمة يوماً في الأسبوع للمدرسة من أجل متابعة الطلاب الذين لم يتمكنوا من دخول المنصة منصة مدرستي 1443، وتقوم اللجنة التنفيذية بمكتب التعليم بتحديد آليات الحضور للمعلم أو المعلمة.

الحضور للطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي أو أولياء الأمور يوماً في الأسبوع إلى المدرسة للحصول على التكليفات ومتابعة التقدم الدراسي.

رفع حضور الطلاب ودرجاتهم على منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati وعبر نظام نور يومياً.

منصة مدرستي النموذج التشغيلي للمتوسط والثانوي

تم الإعلان عن النموذج التشغيلي لاستئناف الدراسة الحضورية للمتوسطة والثانوية حتى تاريخ 30 أكتوبر 2021م أو الوصول إلى الحصانة المجتمعية المطلوبة بنسبة 70%، ويتكون النموذج التشغيلي للعام الدراسي 1443 من التالي:

حضور الطلاب المحصنين جرعتين بشكل يومي إلى المدرسة مع اختيار السيناريو المناسب حسب المرحلة الدراسة وكثافة الطلاب داخل الفصول. الحضور لجميع المعلمين والمعلمات للمرحلتين المتوسطة والثانوية سوف يكون في مدارسهم. يتم إنشاء الجدول المدرسي من جانب قائد المدرسة على المنصة منصة مدرستي وفي نظام نور، ويجب أن يكون مطابقاً للفصول الحضورية مع ربط الفصول بالمعلمين والمعلمات. رفع التكليفات اليومية والمهمات الأدائية من قبل المعلم أو المعلمة على منصة مدرستي. القيام برفع حضور الطلاب ودرجاتهم على المنصة منصة مدرستي وعبر نظام نور المركزي بشكل يومي.

ويقوم المعلم برفع رابط الدرس المسجل من شاشة قنوات عين التعليمية والتقويمات المناسبة للدرس والمطابق لخطة المنهج والجدول المدرسي على المنصة منصة مدرستي، بالإضافة إلى التكليفات المطلوبة من الطلاب، وتكون ضمن المهام اليومية للمعلم في التحضير اليومي للدرس، ومن يرغب في الحصول على رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati الرسمي، يمكنه ذلك من خلال المقال.

إرشادات تسجيل دخول منصة مدرستي أو روضتي 1443

تم إيضاح إرشادات الدخول إلى منصة روضتي أو مدرستي للطلاب المستجدين للعام 1443هـ، ففي حال كنت مستخدماً جديداً في الصف الأول الابتدائي أو روضة أو تمهيدي، فيمكنك استخدام كلمة المرور المتوفرة في تطبيق توكلنا، وفي حال كنت مستخدماً سابقاً فيمكنك الدخول إلى الحساب الخاص بك بتعبئة كلمة المرور المستخدمة لديك في الوقت الحالي.

ولن تستطيع تسجيل دخول منصة مدرستي أو منصة روضتي بكلمة المرور الموجودة في توكلنا بعد تغييرها من جانب المستخدم، وفي حال نسيان أو فقدان كلمة المرور الخاصة بك، فيمكنك استعادتها عن طريق مدرستي مايكروسوفت.

وفي حال مواجهة أي صعوبة عند استعادة كلمة المرور، فيجب التواصل مع الدعم الفني من خلال الصفحة المخصصة لذلك، وعند فقدان كلمة المرور ورقم الهاتف الجوال غير مسجلاً، فيمكنك مراجعة مدير المدرسة من أجل إعادة تعيين كلمة المرور، ومن يرغب في الحصول على رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati يمكنه ذلك من خلال الرابط الرسمي المرفق.

منصة مدرستي “روضتي”

أضافت وزارة التعليم عام أيقونة روضتي ضمن الصفحة الرئيسية الخاصة بمنصة مدرستي، ويتم الدخول إلى منصة روضتي للتعليم عن بُعد عن طريق تعبئة بيانات حساب مايكروسوفت لأطفال روضتي، فمن يرغب في الدخول إلى منصة روضتي الافتراضية يمكنه ذلك من خلال رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول الرسمي المرفق بالمقال.

وبعد إضافة أيقونة روضتي عبر منصة مدرستي من جانب الوزارة، فقد أصبحت المنصة تشمل الروضات والتمهيدي إلى جانب الروضة الافتراضية، ويتم الدخول إلى الحساب الشخصي عن طريق تعبئة بيانات حساب مدرستي مايكروسوفت، كما يمكن الحصول على حسابات الدخول إلى منصة مدرستي 1443 من خلال تطبيق توكلنا من سدايا لكافة مستفيدي نظام نور 1443.

منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati

أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد آل الشيخ على أن تقديم اختبارات الفصل الثاني للعام الجاري قد روعي من خلاله عدم تضرر العملية التعليمية من حيث اكتمال المنهاج بكافة المراحل (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)، حيث قامت الوزارة بعمل دراسة مستفيضة من واقع المعطيات الحالية والتقارير الميدانية عن سير الدراسة في ظل انتشار وتفشي فيروس كورونا.

ويحمل تقديم الاختبارات بتوجيهات كريمة مضامين وطنية وتربوية تعمل على تعزيز مسيرة النجاح للتعليم عن بُعد بالمملكة، ورفع مستوى الشراكة المجتمعية مع الأسر وأولياء أمور الطلاب والمؤسسات المجتمعية، حيث تتضافر كافة الجهود من جانب الأسر والوزارة والعاملين عليها لتقديم نموذجاً سعودياً فريداً في التعلم عن بُعد بواسطة منصة مدرستي تسجيل.

مسابقة مدرستي تُبرمج الرقمية

في ظل سعي وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية إلى تحقيق أحد المرتكزات الرئيسية للرؤية الرشيدة للمملكة 2030م، وتعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها في تطوير وتحسين المهارات لدى الطلاب والطالبات، وتثبيت وترسيخ مفهوم التحول من المجتمع التقليدي إلى مجتمع المعرفة الرقمية، فقد أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت المسابقة الوطنية الرقمية تحت مسمى “مسابقة مدرستي تُبرمج“.

حيث تعمل على تهيئة الطلاب والطالبات للمنافسة المحلية والدولية، ومن ثم الدخول بالمنظومة العالمية المعرفية من أجل تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وتهف الوزارة إلى تحقيق بعض النتائج مثل مضاعفة طاقة الشغف والمنافسة لدى الطلاب عبر التعلم الممتع.

وقد تم الإعلان عن عن عدد المشاركين في فعاليات المسابقة حتى الآن، حيث شارك في المسابقة ما يزيد عن أربعة ملايين طالباً وولي أمر ومنسوبي الوزارة منذ أن انطلقت المسابقة، وتسعى المسابقة لتحقيق أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية المملكة الحكيمة 2030 في تعزيز ثقافة المهارات الرقمية للطلاب.

تحميل ماين كرافت مدرستي تبرمج

أوضحت الوزارة أنه يجب تحميل ماين كرافت لأداء المهام المطلوبة في البرنامج وإكمال المهام للحصول على شهادة ماين كرافت أو شهادة ساعة برمجة وطباعتها، ويتيح تنزيل لعبة ماين كرافت عن طريق موقع العودة إلى المدارس الإلكتروني التابع للوزارة أو من خلال الموقع الرسمي للبرنامج مباشرةً.

ومن يرغب في الحصول على رابط تحميل ماين كرافت ومعرفة طريقة تنزيل Minecraft Education Edition بطريقة يسيرة للحصول على شهادة ماين كرافت، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني أو من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

أهداف مدرستي تبرمج 1442

استهدفت الوزارة من تفعيل ساعة البرمجة كلاً من (الطالب – المعلم والمعلمة – قادة المدارس – ولي الأمر)، ولكن ما هي منافسة ساعة برمجة؟ تعتبر ساعة برمجة منافسة ومبادرة عالمية من أجل تعزيز ونشر علوم الحاسوب، وذلك ابتداءً من أنشطة البرمجة لمدة ساعة واحدة فقط، وحتى التوسع في كافة أنواع المبادرات المجتمعية.

وتتمثل أهداف مدرستي تبرمج في تعزيز البرمجة وتوظيفها لدى الطلاب والمعلمين والمعلمات، إلى جانب تنمية المهارات لدى الطلاب والمعلمين في مجال البرمجة، ورفع مستوى مشاركة أولياء الأمور عن طريق تفعيل “ساعة برمجة”، كما تهدف المسابقة إلى تنمية المهارات لدى الطلاب والمعلمين والمعلمات بما يتماشى مع مهارات القرن الـ21، وتشجيع الابتكار وإنتاج البرمجيات.

آلية الحصول على حساب منصة مدرستي

يتم الحصول على حساب منصة مدرستي من أجل استخدام البريد الإلكتروني والاستفادة من خدمات أوفيس 365 وبرنامج ماين كرافت في التعليم الأهلي والعالمي من خلال دخول منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati واتباع الخطوات اليسيرة التالية:

الدخول إلى منصة العودة إلى المدارس، ثم النقر على تسجيل جديد.

تعبئة رقم الهوية الوطنية أو الإقامة ورقم الجوال.

سيتم إرسال كود التحقق على الجوال المسجل، قم بتعبئة كود التحقق المرسل لولي الأمر.

سوف تصلك رسالة نصية تفيد بنجاح التسجيل، ويمكنك الحصول على البريد الإلكتروني وأوفيس 365 وماين كرافت.

عند الدخول للمرة الأولى على الخدمات، سيطلب من تغيير كلمة المرور.

منصة مدرستي تسجيل الدخول 1443

تم الإعلان رسمياً من جانب الوزارة بالمملكة العربية السعودية عن صدور التوجيه الكريم بالموافقة على على آليات العودة للمدارس الحضورية للعام الجاري 1443هـ، حيث جاءت الموافقة السامية الكريمة من قبيل الحرص على سلامة الطلاب وأسرهم ومجتمعهم خلال العودة الحضورية للمدارس، وقد تم إقرار التالي:

بالنسبة للطلاب الجامعيين والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وطلاب العام للفئات العمرية الأكثر من 12 عاماً: يشترط الحصول على جرعتين من اللقاح للحضور إلى المرافق والمنشآت، وذلك للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعات والطلاب، وسيتم التوجيه لوزارة الصحة بتوفير اللقاحات اللازمة للكافة، وذلك قبل يوم الأحد 14 محرم 1443هـ الموافق لتاريخ 22 أغسطس 2021م. التعليم العام الفئات العمرية أقل من 12 عام: اشترطت الوزارة الحصول على جرعتين من اللقاح لحضور المعلمين والمعلمات والعاملين بالمرافق لتعود الدراسة الحضورية اعتباراً من تاريخ التغطية بجرعتين من اللقاح إلى 70% من سكان المملكة العربية السعودية أو بتاريخ 24 ربيع أول 1443هـ أيهما أسبق.

ومن يرغب في تسجيل دخول منصة مدرستي الرسمية منصتي مدرستي الآن سواء من الطلاب وأولياء الأمور أو المعلمين والمعلمات وغيرهم من منسوبي الوزارة بالمملكة العربية السعودية، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati المرفق بالمقال.

طريقة إضافة درس غير متزامن في منصة مدرستي التعليمية

يمكن للمعلم أو المعلمة إضافة درس غير متزامن من الحساب الشخصي في منصة مدرستي الافتراضية من خلال النقر على المقررات والمصادر، والضغط على الحصص الإضافية، ثم الضغط “إضافة درس” وتقوم باختيار المسار، ثم الصف الذي تُدرسه، ثم تاريخ الدرس، وبداية الحصة والصفوف، ثم اختيار غير متزامن.

وبهذا يكون الدرس أصبح جاهزاً، كما يمكنك إضافة الواجبات والإثراءات وغيرها، وفي النهاية عليك الضغط على زر “حفظ وإنهاء”، ومن يرغب في الحصول على رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول وزارة التعليم المباشر لدخول منصة مدرستي الصفحة الرئيسية، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي اختبار 1443

يبدأ تطبيق الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والتحصيلية في مواد القراءة والعلوم والرياضيات على جميع الطلبة بمراحل التعليم العام بصفوف محددة بمدارس التعليم العام والأهلي والعالمي الدورة الأولى اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 29 صفر 1443هـ للصفوف الرابع والخامس والسادس، ويمكنكم التعرف على كيفية التسجيل في نظام الاختبارات المركزية لتنفيذ الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والتحصيلية من خلال الفيديو التالي:

ووفقاً لمواعيد تنفيذ الاختبارات الموضحة بالدليل الفني الصادر عن الوزارة، فسوف تبدأ الاختبارات في منصة مدرستي اختبار في تمام الساعة الثالثة والنصف، ويستمر لمدة ساعة، ويجب العلم أن الاختبار لا يحتاج إلى تحضير مُسبق من جانب الطالب، ويمكنكم دخول الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية الآن عن طريق منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati رابط الصفحة الرئيسية.

منصة مدرستي وزارة التعليم تسجيل الدخول المباشر

وفقاً للخطة التشغيلية الموضوعة من قبل وزارة التعليم بشأن الدراسة عن بعد أو الحضورية، فقد تم التوجيه بالتهيئة لعودة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وطلبة الصف الأول المتوسط للفئة العمرية الأقل من 12 عام في تاريخ الخامس والعشرون من شهر ربيع الأول 1443هـ الموافق لتاريخ 30 أكتوبر 2021م.

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