ميسي يختار المرشحين للفوز بدوري الأبطال

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي عن رأيه بخصوص المرشحين للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا هذا العام.

وفي مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول"، قال ميسي: "يعتقد الجميع أن باريس سان جرمان سيفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن هناك فرق أخرى".

وأضاف ميسي: "هناك تشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وبايرن ميونخ وإنتر ميلان الذين يقدمون أداء جيدا".

وبالحديث عن فريقه، باريس سان جرمان، أوضح ميسي أن هناك لاعبين جيدين، لكنهم بحاجة إلى التماسك واللعب كفريق واحد".

وتابع: "لدينا بعض اللاعبين الفرديين الرائعين، لكننا ما زلنا بحاجة للتعرف على بعضنا البعض بشكل جيد لتشكيل فريق مميز قادر على الفوز بالألقاب".

وأوضح ميسي: "هذا ما يجعلني أقول إننا متخلفون خطوة مقارنة بكل هذه الأندية التي لديها خبرة في اللعب بشكل جماي أكثر منا".

واسترسل قائلا: "يعمل النادي من أجل هذا الهدف منذ بضع سنوات، والآن اقتربنا منه"، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وختم ميسي حديثه قائلا: "أود الفوز بدوري أبطال أوروبا، تماما كما كنت أقول عندما كنت في برشلونة. إنها منافسة رائعة، ومن الصعب للغاية الفوز بها، لكني أعتقد أن هذه المجموعة من اللاعبين في سان جرمان لديها الأدوات للفوز بهذا اللقب".