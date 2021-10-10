كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي عن رأيه بخصوص المرشحين للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا هذا العام.
وفي مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول"، قال ميسي: "يعتقد الجميع أن باريس سان جرمان سيفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن هناك فرق أخرى".
وأضاف ميسي: "هناك تشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وبايرن ميونخ وإنتر ميلان الذين يقدمون أداء جيدا".
وبالحديث عن فريقه، باريس سان جرمان، أوضح ميسي أن هناك لاعبين جيدين، لكنهم بحاجة إلى التماسك واللعب كفريق واحد".
وتابع: "لدينا بعض اللاعبين الفرديين الرائعين، لكننا ما زلنا بحاجة للتعرف على بعضنا البعض بشكل جيد لتشكيل فريق مميز قادر على الفوز بالألقاب".
وأوضح ميسي: "هذا ما يجعلني أقول إننا متخلفون خطوة مقارنة بكل هذه الأندية التي لديها خبرة في اللعب بشكل جماي أكثر منا".
واسترسل قائلا: "يعمل النادي من أجل هذا الهدف منذ بضع سنوات، والآن اقتربنا منه"، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وختم ميسي حديثه قائلا: "أود الفوز بدوري أبطال أوروبا، تماما كما كنت أقول عندما كنت في برشلونة. إنها منافسة رائعة، ومن الصعب للغاية الفوز بها، لكني أعتقد أن هذه المجموعة من اللاعبين في سان جرمان لديها الأدوات للفوز بهذا اللقب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميسي يختار المرشحين للفوز بدوري الأبطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.