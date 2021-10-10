السفير الأمريكى: حريصون على دعم تونس

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندى، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس دونالد بلوم، حيث استعرضا مجالات التعاون الثنائى وسبل دعمها، لا سيما فى ضوء الإستحقاقات الثنائية المرتقبة، على غرار الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة التونسية الأمريكية والحوار السياسى ومختلف المواعيد المقبلة.





ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية، جدد بلوم التأكيد على حرص بلاده على دعم تونس لمواجهة مختلف التحديات الماثلة، ومساعدتها على المضى قدمًا فى برامجها التنموية وإصلاحاتها الهيكلية، معربًا عن تقدير بلاده للتعاون المثمر القائم بين البلدين فى مجلس الأمن، والتنسيق بينهما فى مختلف المسائل التى تسترعى انتباه المجتمع الدولى.

من جهته، أكد الجرندى أن الإجراءات الاستثنائية التى اتخذها رئيس الجمهورية، جاءت استجابة لمطالب الشعب التونسى لتصحيح المسار الديمقراطى، وإرساء دعائم دولة مستقرة تستند إلى القانون والدستور، وتعتمد على مؤسسات فاعلة وناجعة فى خدمة التنمية والاستقرار.

وأشار الجرندى إلى تكليف نجلاء بودن من قبل رئيس الدولة بتشكيل الحكومة التى سيتم الإعلان عنها فى القريب العاجل، وسيعهد إليها ببرنامج عمل واضح يستجيب لمتطلبات المرحلة وتطلعات الشعب التونسى.

كما استعراض اللقاء نتائج الجزء رفيع المستوى للدورة 76 لأشغال الجمعية العامة للأمم للمتحدة المنعقدة من 21 إلى 27 سبتمبر الماضى، لافتًا إلى أبرز محطات هذه الدورة التى كانت مناسبة للتعبير عن مواقف تونس من مختلف القضايا المطروحة والمتصلة بالسلام والسياسة والتنمية.