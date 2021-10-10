المكسيك تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى تقريرها اليومى أن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس فى البلاد وصل إلى 281958، فيما وصل إجمالى عدد الإصابات إلى 3720545.

وكانت السلطات المكسيكية أعلنت أنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقى للإصابات أعلى بكثير من الذى تم تسجيله.