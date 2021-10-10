مهرجان عروض ساكو Saco في السعودية وخصومات تصل إلى 60% من Saco store

نقدم لكم اليوم جميع سكاني المملكة العربية السعودية أفضل عروض ساكو ماركت في مدن المملكة على سلع كثيرة من أهم السلع الضرورية لكل منزل، حيث يقدم الماركت بإستمرار عروض متجددة من خلال كتالوج ساكو الأسبوعي، والذي ننقله لكم مباشرة يومياً من خلال موقعنا ثقفني لجديد عروض الدول العربية، وتصل عروض هايبر ساكو لهذا الأسبوع إلى 50% على معظم المنتجات فقط من خلال Saco store، وإليكم تفاصيل عروض هذا الأسبوع:

عروض ساكو Saco market بالسعودية خلال أكتوبر

نقدم لكم اليوم آخر عروض شهر أكتوبر على السلع المنزلية الأساسية لكل ربة أسرة، ومن بينها: خصم خاص على سعر طقم السكاكين الأصلي المكون من ستة سكاكين مصنوعة من الستانليس ستيل الأصلي، كما يتوفر لديهم عرض آخر على سعر مقص المطبخ ذو الجودة العالية، كما لديهم خصومات أخرى على سعر أطقم السكاكين بالحامل الخاص بهم.

أقوى العروض من ساكو على قطع مختارة حتى نفاذ الكميات

يوفر هايبر ساكو Saco ماركت أيضاً خلال هذا الأسبوع خصومات حتى نفاذ الكميات على الأجهزة الكهربائية الصغيرة، ومن ضمنها: عرض ساكو على سعر خلاط فيليبس ذو الخمس سرعات، كما يتوفر لديهم أيضاً خصم آخر على سعر خلاط Nutribullet بالحجم الكبير بقيمة توفير 220 ريال سعودي، كما يتوفر لديهم خصومات أخرى على أسعار خلاطات الآداء العائلي من ماركة Hamilton Beach، كما يتوفر لديهم أيضاً على سعر خلاط جو سبورت مع 2 إناء من نفس الماركة، كما يتوفر لديهم تخفيض آخر منهم على سعر طقم الخلاط 12 قطعة من ماركة nutribullet.

خصومات وتخفيضات تصل إلى 50% حتى نفاذ الكميات

يتوفر بجميع فروع ساكو ماركت بالمملكة العربية السعودية: خصم خاص على سعر ميزان المطبخ المنفصل بحمولة خمسة كيلو، كما يتوفر لديهم عرض على الميزان ذو الإناء الخاص بالمعايرة، كما يتوفر لديهم خصم آخر على سعر جهاز التغليف بنظام تفريغ هوائي، كما يتوفر لديهم خصم آخر على سعر طقم أدوات المطبخ المكون من 7 قطع، وعلى النشابة الخشب، وأيضاً على سعر طقم أدوات المطبخ السيليكون.