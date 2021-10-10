منصتي مدرستي schools madrasati sa رابط المنصة تسجيل الدخول المباشر 1443

ننشر رابط تسجيل الدخول منصتي مدرستي schools madrasati sa التعليمية الصفحة الرئيسية للطالب والمعلم أو المعلمة وولي الأمر للدخول إلى الملف الشخصي للمستخدم بحساب مايكروسوفت أو بحساب نظام نور المركزي وفق الفئة التابع لها المستخدم سواء كان طالباً أو من الكادر التعليمي أو ولي أمر طالب، حيث يتم البحث من قبل مستخدمي منصة مدرستي التعليمية عن رابط تسجيل الدخول الرسمي لدخول الاختبارات الفترية التي تم تحديد موعدها بشكل رسمي من جانب وزارة التعليم عام، لذلك قمنا بتوفير رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول المباشر، بالإضافة إلى توفير رقم منصة مدرستي الدعم الفني madrasati للتواصل في حال وجود مشكلة أو استفسار، ومن يرغب في التعرف على طريقة إنشاء حساب طالب في منصة مدرستي جديد 1443، يمكنه ذلك أيضاً من خلال ثقفني الآن.

رابط تسجيل الدخول منصتي مدرستي schools madrasati sa

يعد نظام إدارة التعليم الإلكتروني “منصة مدرستي” هو مشروع طموح يسعى إلى تحقيق كامل الاستفادة من دمج التقنية في العملية التعليمية للإسهام في تحقيق أهداف التحول الرقمي وإيصال التعليم إلى الطلاب من خلال أنماط متعددة سواء تزامنياً أو غير تزامني عن طريق نظام إلكتروني موحد وهو نظام منصة مدرستي للتعليم عن بعد madrasati الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية.

حيث توفر المنصة منصة مدرستي التعليمية العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي من شأنها العمل على دعم عمليات التعلم والتعليم، بالإضافة إلى الإسهام في تحقيق الأهداف التعليمية للمناهج والمقررات لدى الطلاب والطالبات وفق كل مرحلة دراسية، إلى جانب الإسهام في تحقيق المهارات والقيم والمعارف لدى الطلاب والطالبات لتتماشى مع المتطلبات الرقمية للحاضر والمستقبل.

وقد أسهمت منصتي مدرستي للتعليم عن بعد madrasati في استمرار العملية التعليمية إلكترونياً دون توقف خلال تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث يتم حضور الطالب للحصص الافتراضية من خلال منصة مدرستي بتسجيل الدخول إلى المنصة بحساب مايكروسوفت 365، وسوف يظهر أمامك الجدول بروابط الحصص الافتراضية، قم بالنقر على الرابط وسيتم نقلك لمنصة مدرستي مايكروسوفت تيمز، ويمكنكم الحصول على رابط منصتي مدرستي schools madrasati sa من خلال التالي:

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول (schools.madrasati.sa).

طريقة التسجيل في منصة مدرستي طالب جديد

يتم تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي التعليمية من خلال الدخول إلى منصة مدرستي العودة إلى المدارس، ثم النقر على أيقونة التسجيل ثم تسجيل جديد، وتعبئة البيانات الأساسية بإدخال السجل المدني أو رقم الإقامة للطالب، ثم تعبئة رقم الجوال المسجل في نظام نور المركزي، والنقر على أيقونة تحقق.

وسيرسل النظام رسالة نصية على الجوال تتضمن رمز التحقق الذي يتم كتابته في الخانة المخصصة ثم النقر على إرسال، وسيتم إرسال بيانات دخول منصة مدرستي التعليمية على الهاتف المسجل، قم بالنقر على دخول وسيتم التحويل إلى منصة مرستي الصفحة الرئيسية، ويمكنكم متابعة خطوات إنشاء حساب منصتي مدرستي schools madrasati sa من خلال الفيديو التالي:

منصة مدرستي وزارة التعليم

أعلنت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية عن تحقيق أهداف رئيسية مع بداية العام الدراسي الجديد 1443هـ، حيث تضمن المستهدفات المحققة رفع نسبة التحصين بين منسوبي التعليم لمن تتجاوز أعمارهم الـ12 عام لتعزيز العودة الآمنة للدراسة الحضورية، وانتظام سير العملية التعليمية بشكل حضوري مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من جانب وزارة الصحة.

بالإضافة إلى إجراء وتنفيذ اختبارات تعزيز المهارات عبر منصة الاختبارات المركزية مدرستي 1443، كما أكدت الوزارة على إطلاق منصة للاختبارات المركزية لقياس التحصيل الدراسي للطلبة المنتظمين بالدراسة الحضورية وعن بعد عبر منصة مدرستي للتعليم الإلكترونية.

ووقد تم تسجيل دخول منصتي مدرستي schools madrasati sa نظام الاختبارات المركزية ما يزيد عن 3.5 ملايين طالب وطالبة خلال مدة الاختبارات المركزية (أسبوعان)، وهذا يعكس بدوره مدى الاستعداد لعام دراسي ناجح.

منصة مدرستي مواعيد الاختبارات الفترية 1443

أصدرت وزارة التعليم عام التعميم الخاص بمواعيد الاختبارات الفترية (الفترة الأولى – الفترة الثانية) الفصل الأول للعام الدراسي الجاري لكافة المدارس الحكومية والأهلية للبنين والبنات، وذلك بناءً على تعميم معالي وزير التعليم بشأن التقويم الدراسي الجديد 1443، فمن يرغب في معرفة مواعيد اختبارات الفترتين الأولى والثانية، يمكنه ذلك من خلال النقاط التالية:

اختبارات الفترة الأولى تبدأ من يوم الأحد 19 صفر 1443هـ.

تبدأ اختبارات الفترة الثانية اعتباراً من يوم الأحد 25 ربيع الأول 1443هـ.

ويتم إجراء الاختبارات عبر منصة مدرستي التعليمية madrasati التي يمكن الدخول إليها مباشرةً من خلال اتباع رابط منصتي مدرستي الرسمي المرفق، كما يمكنكم الدخول إلى منصة العودة إلى المدارس من خلال النقر على أيقونة “العودة إلى المدارس” بالصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي 1443.

اختبارات منصتي مدرستي schools madrasati

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام عن تنفيذ الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والتحصيلية لطلاب وطالبات التعليم العام في المقررات التالية (القراءة – العلوم – الرياضيات) لجميع الطلاب في صفوف محددة بكافة المدارس بالمملكة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 26 صفر 1443هـ، وسيتم إجراء وتنفيذ الاختبارات عبر منصة مدرستي اختبارات المركزية.

وسوف يتم تطبيق الاختبارات على جميع الطلبة في صفوف محددة بجميع مدارس التعليم العام والأهلي والعالمي بالمملكة، وأوضحت الوزارة بأنه يتم التركيز بهذه الاختبارات على المعارف والمهارات الأساسية التي يحتاج إليها الطلاب في حياتهم، بالإضافة إلى التركيز على استيعاب المفاهيم والقدرة على مواجهة التحديات المجتمعية اليومية، ويمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في الاختبارات عبر منصة مدرستي منصتي التعليمية من خلال الفيديو التالي:

أهداف اختبارات منصة مدرستي التعليمية

يجب العلم أنه يتم إعداد الاختبارات المحاكية والتحصيلية من قبل إدارة قياس التحصيل المعرفي بوكالة وزارة التعليم لقياس قدرة الطلاب بمراحل التعليم المستهدفة على التعامل مع هذا النوع من الاختبارات، وتوفير بيانات كافية من أجل تشخيص نقاط القوة والضعف بالمجالات المستهدفة “القراءة والعلوم والرياضيات”.

بالإضافة إلى تزويد متخذي القرار بالوزارة بمعلومات فيما يتعلق جودة التعليم بالمملكة، وقياس التغيرات في مستويات أداء الطلاب مع مرور الوقت، ويمكنكم دخول منصة مدرستي اختبارات من خلال اتباع رابط منصتي مدرستي schools madrasati sa الرسمي المرفق.

الدروس اليومية لطلاب التعليم العام وزارة التعليم

أعلنت وزارة التعليم عام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن جدول دروس الحصص اليومية للأسبوع السابع من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري لطلاب وطالبات الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، والمرحلة الثانوية المستوى الخامس والثالث، والمرحلة الثانوية عام اختياري وتحفيظ اختياري، وطلبة التعليم المستمر والتربية الخاصة، وأوضحت أنه يمكن متابعة الدروس اليومية من خلال قنوات عين التعليمية على تردد 12437 على القمر الصناعي عربسات.