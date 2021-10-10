السعودية تشترط جرعتى اللقاح لدخول المنشآت والنقل العام

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وسائل إعلام سعودية، أوضحت الداخلية أنه بدءًا من اليوم "يشترط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة عند دخول الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو الرياضية أو السياحية أو المناسبات العلمية أو الاجتماعية، والمنشآت الحكومية والخاصة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام".

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس السبت، اقتصار منح تصاريح أداء العمرة والصلاة فى الحرمين الشريفين على المحصنين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة فى المملكة، بداية من اليوم الأحد.