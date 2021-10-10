الهند تعلن 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الاتحادية فى الهند، اليوم الأحد، تسجيل 18166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية فى البلاد إلى 33 مليونًا و953 ألفًا و475 إصابة مؤكدة.





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