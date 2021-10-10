سقوط طائرة تقل 23 شخصا فى روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لشبكة "روسيا اليوم"، كانت الطائرة تقل على متنها 23 شخصًا. وحسبما نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية، قال مصدر مطلع، إن 19 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم فى الحادث، بينما أصبح 4 آخرين فى عداد المفقودين.

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