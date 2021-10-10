إسلامى: إيران تمتلك 120 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات للتلفزيون الإيرانى، قال إسلامى: "لقد تجاوزنا الـ 120 كيلوجرامًا"، مضيفًا: "لدينا أكثر من هذا الرقم، وشعبنا يعلم جيدًا أنه كان على القوى الغربية تزويدنا بالوقود المخصب بنسبة 20% لاستخدامه فى مفاعل طهران، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت فى سبتمبر الماضى، أن إيران عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب فوق النسبة المسموح بها، بموجب اتفاق 2015 مع القوى الكبرى.

ووفقًا لآخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى مايو الماضى، تقدر الوكالة امتلاك إيران 84.3 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب، بنسبة 20%، مقابل 62.8 كيلوجرامًا

وبموجب الاتفاق، لا يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم بما يزيد عن 3.67%، وهى نسبة أقل بكثير من عتبة التخصيب بنسبة 90% اللازمة لصناعة سلاح نووى.

وكانت الصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وافقت على رفع بعض العقوبات المفروضة على ايران فى حال قلصت طهران برنامجها النووى.

فيما أعرب وزير الخارجية الإيرانى حسين أمير عبداللهيان، أول أمس الجمعة، عن تفاؤل فى طهران بشأن المحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق النووى، معتبرًا أنها ستؤتى ثمارها، شريطة أن تستأنف الولايات المتحدة التزاماتها بالكامل.