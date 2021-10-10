عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 237.5 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فأن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس حول العالم ارتفعت إلى 237 مليونا و559 ألفا و169 حالة.
وأوضحت الجامعة فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى صباح اليوم الأحد، أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى حول العالم وصل إلى 4 ملايين و847 ألفا و228 حالة.
وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 44.3 مليون حالة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 33.9 مليون إصابة، لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بنحو 21.5 مليون حالة.
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