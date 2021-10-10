اللجنة الأمنية العراقية: لا يوجد حظر تجوال أو قطع طرق خلال الانتخابات

جدة - نرمين السيد - وكانت الانتخابات البرلمانية المبكرة انطلقت فى العراق، صباح اليوم الأحد، وتعتبر الثانية منذ إعلان العراق انتصاره على تنظيم داعش قبل نحو 4 سنوات.

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