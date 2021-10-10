قوات الاحتلال تقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر محلية، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشيخ صبرى الساعة 6 صباحا، وسلمته بلاغا للحضور الساعة التاسعة صباح اليوم إلى معتقل المسكوبية، وتحديدا لغرفة رقم 4 التابعة لمخابرات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت أمس، حى رأس العامود فى سلوان، ووقعت مواجهات عنيفة بين الأهالى وقوات الاحتلال التى أطلقت قنابل الصوت والقنابل الغازية تجاه المواطنين.