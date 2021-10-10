سلفة حكومية طارئة وبدون تحويل الراتب

منصة سلفة السعودية هي أول منصة مصرحة من البنك المركزي السعودي والتى أيضاً تقدم أسرع تمويل شخصي فوري اونلاين وإيداع فوري خلال 15 دقيقة فقط في حساب المواطن السعودي وأيضاً توفر منصة سلفة مبلغ فوري لا يشترط لتحويل الراتب وكذلك لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.

سلفة حكومية طارئة وفورية لدى منصة سلفة

توفر منصة سلفة السعودية سلفة مالية طارئة وأيضاً يستطيع العميل الراغب في الحصول عليها تحديد قيمة مبلغ السلفة وأيضاً تحديد مدة السداد التى تناسب احتياجات العميل المتقدم ويتميز مبلغ سلفة الفوري بالآتي

يتميز تمويل سلفة الطارئ بإيداع فوري لمبلغ السلفة عند اكتمال الطلب.

كذلك يتميز تمويل سلفة السريع بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب لدى منصة سلفة.

مبلغ سلفة الطارئ والسريع أيضاً متوفر بأعلى درجات الحماية لبيانات العميل.

يوفر كذلك قرض منصة سلفة الفوري فترات تقسيط للتمويل مرنه.

مبلغ سلفة الطارئ والسريع لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

شروط مبلغ سلفة الطارئ والسريع

الآن يستطيع العميل الراغب في طلب تمويل سلفة الطارئ والسريع الحصول عليه من خلال الإنترنت اونلاين دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر منصة سلفة بالمملكة ولكن هناك عدد بسيط من الشروط التي لابد من توافرها لدى العميل المتقدم وهي

لا يستطيع العميل الغير سعودي طلب سلفة طارئة لدى منصة سلفة فهى مقتصرة على المواطن السعودي.

يشترط كذلك أن يكون المتقدم السعودي عمره لا يقل عن 18 عام ولا يتعدى 60 عام.

كذلك يتم طلب تمويل سلفة الطارئ اونلاين من خلال رابط منصة سلفة بالسعودية.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم يعمل لدى أحد القطاعات بالمملكة العربية السعودية.

مبلغ سلفة الطارئ يتميز بأنه لا يشترط تحويل الراتب لدى منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم السعودي يحصل على راتب شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

طلب سلفة طارئة حكومية لدى منصة سلفة بالسعودية

يستطيع المواطن السعودي طلب سلفة حكومية طارئة بدون تحويل الراتب وأيضاً اونلاين ويتم الإيداع الفوري خلال 15 دقيقة حيث يقوم المتقدم بالدخول على رابط منصة سلفة بالمملكة وطلب التمويل.