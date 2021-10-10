إيداع حساب المواطن الدفعة 47 شهر أكتوبر في حسابات المستفيدين المنطبق عليهم شروط الأهلية الجديدة

إيداع حساب المواطن الدفعة 47، من أهم الكلمات التي يتم البحث عنها عبر محرك البحث الرئيسي جوجل من قبل 12 مليون مستفيد، من أكبر برنامج للتكافل الاجتماعي في العالم العربي، البرنامج الذي يعد نموذجاً يحتذى به في الأخذ بيد الفقراء والمحتاجين للمساعدة، تم إيداع الدفعة 47 الخاصة بشهر أكتوبر في حسابات المستفيدين البنكية اليوم الأحد العاشر من أكتوبر، وهو الموعد الرسمي لإيداع دفعات البرنامج للمنطبق عليهم شروط الأهلية، والتي تم شملهم في الأهلية وفيما يلي تفاصيل الاستعلام عن الدفعة.أستعلام عن إيداع حساب المواطن الدفعة 47
يمكن لكافة المستفيدين الاستعلام الإلكتروني عن نزول الدعم، عن طريق رابط البرنامج بإتباع الخطوات التالية.
- الدخول على رابط برنامج حساب المواطن ca.gov.sa.
- تسجيل اسم المستخدم وكلمة السر للمستفيد من البرنامج.
- تسجيل كود التحقق الظاهر على الشاشة الرئيسية للبرنامج.
- الضغط على كلمة استعلام لتظهر لك كافة التفاصيل والمبلغ المخصص للدعم.
من المعلوم للجميع أن موعد صرف البرنامج يكون في يوم 10 من كل شهر ميلادي، ما لم يتعارض هذا اليوم مع يوم عطلة رسمية في البلاد يتم تقديم موعد الصرف يوم أو تأخيره يوم عن هذا التاريخ، ودفعة شهر 10 أكتوبر تصرف اليوم 2021/10/10 في موعدها دون تقديم أو تأخير.أهم الشروط لصرف دعم برنامج حساب المواطن
- الشرط الرئيسي للحصول على دعم البرنامج أن يكون الشخص المستفيد سعودي الجنسية ويستثنى من ذالك أبن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودي والمواطنون حاملوا بطاقات التنقل.
- يشترط أن يكون المستفيد من أصحاب الدخول المنخفضة وأن يكون مقيم إقامة دائمة داخل ألأراض السعودية، ولا يغادر المملكة طوال العام أكثر من 90 يوم.
- أن لا يكون المستفيد متواجد في إحدى دور الرعاية الحكومية أو في السجون.
- عدم وجود أي نشاط تجاري، أو سجل تجاري خاص بالمستفيد.
حدد البرنامج أكثر من طريقة للأستعام والتواصل معه ومن أهم طرق التواصل ما يلي.
- الموقع الإلكتروني للبرنامج على الإنترنت.
- مركز الاتصال الموحد للبرنامج “19912”.
- خدمة صوتك مسموع وهي متاحة على مدار اليوم.
- خدمة المستفيدين تعمل طوال الأسبوع عدا الجمعة فقط.
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إيداع حساب المواطن الدفعة 47، من أهم الكلمات التي يتم البحث عنها عبر محرك البحث الرئيسي جوجل من قبل 12 مليون مستفيد، من أكبر برنامج للتكافل الاجتماعي في العالم العربي، البرنامج الذي يعد نموذجاً يحتذى به في الأخذ بيد الفقراء والمحتاجين للمساعدة، تم إيداع الدفعة 47 الخاصة بشهر أكتوبر في حسابات المستفيدين البنكية اليوم الأحد العاشر من أكتوبر، وهو الموعد الرسمي لإيداع دفعات البرنامج للمنطبق عليهم شروط الأهلية، والتي تم شملهم في الأهلية وفيما يلي تفاصيل الاستعلام عن الدفعة.أستعلام عن إيداع حساب المواطن الدفعة 47
يمكن لكافة المستفيدين الاستعلام الإلكتروني عن نزول الدعم، عن طريق رابط البرنامج بإتباع الخطوات التالية.
- الدخول على رابط برنامج حساب المواطن ca.gov.sa.
- تسجيل اسم المستخدم وكلمة السر للمستفيد من البرنامج.
- تسجيل كود التحقق الظاهر على الشاشة الرئيسية للبرنامج.
- الضغط على كلمة استعلام لتظهر لك كافة التفاصيل والمبلغ المخصص للدعم.
من المعلوم للجميع أن موعد صرف البرنامج يكون في يوم 10 من كل شهر ميلادي، ما لم يتعارض هذا اليوم مع يوم عطلة رسمية في البلاد يتم تقديم موعد الصرف يوم أو تأخيره يوم عن هذا التاريخ، ودفعة شهر 10 أكتوبر تصرف اليوم 2021/10/10 في موعدها دون تقديم أو تأخير.أهم الشروط لصرف دعم برنامج حساب المواطن
- الشرط الرئيسي للحصول على دعم البرنامج أن يكون الشخص المستفيد سعودي الجنسية ويستثنى من ذالك أبن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودي والمواطنون حاملوا بطاقات التنقل.
- يشترط أن يكون المستفيد من أصحاب الدخول المنخفضة وأن يكون مقيم إقامة دائمة داخل ألأراض السعودية، ولا يغادر المملكة طوال العام أكثر من 90 يوم.
- أن لا يكون المستفيد متواجد في إحدى دور الرعاية الحكومية أو في السجون.
- عدم وجود أي نشاط تجاري، أو سجل تجاري خاص بالمستفيد.
حدد البرنامج أكثر من طريقة للأستعام والتواصل معه ومن أهم طرق التواصل ما يلي.
- الموقع الإلكتروني للبرنامج على الإنترنت.
- مركز الاتصال الموحد للبرنامج “19912”.
- خدمة صوتك مسموع وهي متاحة على مدار اليوم.
- خدمة المستفيدين تعمل طوال الأسبوع عدا الجمعة فقط.
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