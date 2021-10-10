عاجل.. هجوم مسلح على مركز انتخابى فى ديالى

جدة - نرمين السيد - وكانت الانتخابات البرلمانية المبكرة انطلقت فى العراق، صباح اليوم الأحد، وتعتبر الثانية منذ إعلان العراق انتصاره على تنظيم داعش قبل نحو 4 سنوات.

ويتنافس فى الانتخابات 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب، منهم 951 امرأة ،أما الأفراد 789 مرشحاً.