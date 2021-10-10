الكاظمى يدلى بصوته فى الانتخابات ويدعو العراقيين إلى تغيير الواقع

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية، قال الكاظمى بعد إدلائه بصوته، إنه "فضل أن يكون أول ناخب للإدلاء بصوته، وأنه وفى بالوعد للشعب".

ودعا رئيس الوزراء العراقيين للمشاركة الواسعة فى الانتخابات، منبهًا إلى أن أصواتهم ثمينة، وأنه يجب عليهم "ألا يفوتوا الفرصة"، خصوصًا أن "هذه الانتخابات هى الأولى التى تجرى من دون حظر للتجوال، وعدم مشاركة رئيس الوزراء كمرشح فيها، وأن الحكومة وفرت جميع ظروف النجاح لمفوضية الانتخابات".

وشدد الكاظمى على أنه "يجب مساهمة الجميع فى تغيير الواقع العراقى"، مؤكدًا أن "الحكومة استطاعت أن تحقق نجاحات مهمة على مختلف المستويات خاصة الاقتصادى، ونجحت بتقديم الورقة البيضاء، وإضافة 12 مليار دولار للاحتياطى".