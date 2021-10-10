بعد تطعيم 90%.. ماليزيا ترفع الحظر عن السفر بين الولايات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال رئيس الوزراء الماليزى إسماعيل صبرى يعقوب، فى تصريح تلفزيونى، اليوم الأحد: "سيتم السماح للأشخاص المطعمين بشكل كامل بعبور حدود الولايات، اعتبارًا من 11 أكتوبر الجارى".

وبحسب الوكالة، سمح طرح اللقاحات فى وقت مبكر، للحكومة الماليزية برفع القيود على الحركة بشكل تدريجى، حيث تسعى لإعادة فتح جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بحلول الربع الأخير من العام الجارى 2021.

وفى وقت سابق من الشهر الحالى، قال رئيس الوزراء فى مقابلة مع وسائل إعلام محلية، إن "البلاد تعتزم إعادة فتح حدودها للسفر للخارج، فى ديسمبر المقبل، فور تطعيم 90% من البالغين بشكل كامل".