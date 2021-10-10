ميركل تجرى مباحثات فى إسرائيل يتصدرها ملف النووى الإيرانى

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية، التقت ميركل مع رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت، صباح اليوم، ومن المقرر أن تدور المباحثات حول البرنامج النووى الإيرانى وقضية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقضايا ثنائية.

وكان من المقرر أن تجرى ميركل زيارتها فى نهاية أغسطس الماضى، إلا أنه تم إلغاؤها بسبب تطورات الأحداث فى أفغانستان آنذاك.

وبعد لقائها برئيس الوزراء الإسرائيلى، تلتقى ميركل بالرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوج، ووزير الخارجية يائير لابيد، لإجراء محادثات، كما تجتمع السياسية الألمانية مع مجلس الوزراء الإسرائيلى.

وتعتزم المستشارة الألمانية وضع إكليل من الزهور على نصب ياد فاشيم التذكارى للهولوكوست بالقدس.

ومن المقرر منح ميركل درجة الدكتوراه الفخرية من معهد إسرائيل للتكنولوجيا فى حيفا "التخنيون"، خلال احتفالية بالقدس، كما ستلتقى المستشارة الألمانية إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلى مع ممثلى شركات ومؤسسات، قبل عودتها إلى ألمانيا، غدًا الإثنين.