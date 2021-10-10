اليمن.. نجاة محافظ عدن من انفجار استهدف موكبه

أفادت مصادر محلية في اليمن، يوم الأحد، بسقوط عدد من الأشخاص، بين قيل وجريح، إثر انفجار سيارة مفخخة في عدن، جنوبي البلاد، فيما نجا المحافظ أحمد حامد لملس.

وقالت المصادر إن سيارة مفخخة انفجرت لحظة مرور موكب لمسؤولين، من بينهم محافظ عدن ووزير الزراعة.

ونجا محافظ العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أحمد حامد لملس، ووزير الزراعة اللواء، سالم السقطري، من التفجير الذي استهدف الموكب أثناء مروره في تقاطع "حجيف" بالمعلا، خلال التوجه إلى المنزل في منطقة التواهي، ظهر الأحد.

وذكر مصدر محلي لـ"دوت الخليج"، أن الأجهزة الأمنية نزلت إلى موقع التفجير لمعاية موقع الاستهداف الذي تم بسيارة ملغومة.

وأضاف المصدر أن التفجير وقع بعد مرور الموكب بلحظات، مشيرا إلى أن أربعة من حراس المحافظ أصيبوا بجروح، وجرى نقلهم غلى مستشفى "باصهيب" العسكري.

وأدى الانفجار إلى تصاعد أعمدة دخان من المكان، فيما لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم.